西甲｜榜首戰馬體會主場難擋巴塞

西甲第12輪焦點將是周日深夜上演的榜首大戰，由本輪前次席的馬德里體育會，主場迎戰「一哥」巴塞隆拿。馬體會剛在歐聯不敵拜仁慕尼黑，主帥施蒙尼(Simeone)坦承打硬仗技不如人，今戰更要遇上國內班霸巴塞，縱有地利恐怕亦無力招架。(球賽編號FB8499，11月9日04:00開賽，Now 632台直播)
馬體會剛戰歐聯主場吞拜仁慕尼黑2蛋，全場只錄得9次射門，是該隊開季以來各項賽事單場最少；控球百分比更只得四成，全場陷於苦戰。施蒙尼賽後簡單為賽事做總結：「他們(拜仁)更佳！」事實上，馬體會該仗之敗，與主力中堅基斯甸羅美路(Cristian Romero)缺陣有極大關係，該隊上仗改由大衛漢斯高(David Hancko)及拿洛文特(Le Normand)扼守中路久穩，而另一中堅選擇是馬克佩比爾(Marc Pubill)今季狀態平平，馬體會現時欠缺一個穩健的防守組合，打硬仗難免落入下風。
艾華利斯離隊不成後未復勇
再者，馬體會的進攻亦非突出，剛戰以祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)夥拍阿歷山大索洛夫(Alexander Sorloth)攻堅，但二人表現平平，未能製造太大威脅；即使該隊在西甲11戰只入22球，對比已入46球的巴塞更難望項背，今戰馬體會要攻破巴塞大門也不易，更遑論成功搶分。
巴塞新星法連拿斯冒起
另邊廂的巴塞，周中歐聯輕鬆以3比0大勝阿士東維拉，而上輪西甲更以6比1狂數艾拉維斯，狀態回勇。隊長拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)連續2場賽事各入2球，尖刀再現鋒利時刻。主力防中洛迪卡斯簡迪(Rodri Cascante)雖然受傷要缺陣一段時間，但仍有法蘭基迪莊(Frenkie de Jong)頂上。球隊右閘新星沙維艾斯柏(Xavi Espart)雖亦在養傷，但大軍另一青訓產品拜仁法連拿斯(Brian Farinas)迅速冒起，對上兩戰都交出好表現；在右路與其青年軍時期好友耶馬爾(Yamal)擦出火花，巴塞整體攻力有增無減。
巴塞近4次對賽錄得3勝1負優勢，今場遇上西甲7連勝但新敗的馬體會，將是殺敗對手，擴大聯賽榜領先優勢的好時機，客勝穩開。
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