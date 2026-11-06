西甲｜榜首戰馬體會主場難擋巴塞

西甲第12輪焦點將是周日深夜上演的榜首大戰，由本輪前次席的馬德里體育會，主場迎戰「一哥」巴塞隆拿。馬體會剛在歐聯不敵拜仁慕尼黑，主帥施蒙尼(Simeone)坦承打硬仗技不如人，今戰更要遇上國內班霸巴塞，縱有地利恐怕亦無力招架。(球賽編號FB8499，11月9日04:00開賽，Now 632台直播)

馬體會剛戰歐聯主場吞拜仁慕尼黑2蛋，全場只錄得9次射門，是該隊開季以來各項賽事單場最少；控球百分比更只得四成，全場陷於苦戰。施蒙尼賽後簡單為賽事做總結：「他們(拜仁)更佳！」事實上，馬體會該仗之敗，與主力中堅基斯甸羅美路(Cristian Romero)缺陣有極大關係，該隊上仗改由大衛漢斯高(David Hancko)及拿洛文特(Le Normand)扼守中路久穩，而另一中堅選擇是馬克佩比爾(Marc Pubill)今季狀態平平，馬體會現時欠缺一個穩健的防守組合，打硬仗難免落入下風。