意甲｜拉素強襲拿玻里鬥「大」

意甲「一哥」拉素，香港時間周日晚造訪拿玻里，有望在名將加度素(Gattuso)領軍，跟防線傷兵滿營的拿玻里，鬥攻開入球騷。(球賽編號：FB8486，11月8日19:30開賽，NowTV638台直播)
意甲10輪後，拉素9勝1和攻入24球失8球，季內場場入波，眾將爭氣，為失意國家隊領軍生涯的加度素，挽回不少面子。拉素近期更盡顯強大攻力，除上輪主場2比1挫卡利亞里外，早前作客先以3比0輕取傳統勁旅祖雲達斯，再以6比2大勝薩斯索羅6比2，客場一樣照攻。
拉素前線數名主將同處佳態，多以荷蘭前鋒諾斯連(Noslin)踢正中鋒，配合土炮翼鋒薩卡尼(Zaccagni)及丹麥的伊薩辛(Isaksen)攻堅。球隊上輪先失一球下，便由伊薩辛及後備鋒將賓拿蒙迪(Pinamonti)各入一球，氣走卡利亞里。諾斯連及伊薩辛季內聯賽各入4球，並列球會首席射手，今場將是拉素爭取連續5季意甲，作客打敗拿玻里的最大本錢。
麥湯米尼誓助拿玻里走出低谷
拿玻里季初表現持續反覆，意甲4勝2和4負；而在歐聯3戰1勝2負，場場入球騷，包括剛戰歐聯尾段潰不成軍，1比4不敵葡超勁旅波圖。球隊防線傷兵滿營是主因，老將迪羅倫素(Di Lorenzo)、馬泰斯奧利華拉(Mathias Olivera)及史賓亞蘇拿(Spinazzola)缺陣影響不小。這支前屆意甲冠軍，上仗主場鬥另一首都球會「首都狼」羅馬踢成3比3，參考價值高。
剛重新入選蘇格蘭代表隊大軍的中場主力麥湯米尼(McTominay)，自心臟小手術完成復出後，狀態慢慢回升，近5場正選上陣入5球；只要丹麥前鋒海倫(Hojlund)及比利時進攻中場奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)臨場發揮水準，以球隊主場戰力一向可以提升，當然有能力跟「一哥」鬥攻爭勝。
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