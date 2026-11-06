意甲｜拉素強襲拿玻里鬥「大」

意甲「一哥」拉素，香港時間周日晚造訪拿玻里，有望在名將加度素(Gattuso)領軍，跟防線傷兵滿營的拿玻里，鬥攻開入球騷。(球賽編號：FB8486，11月8日19:30開賽，NowTV638台直播)

意甲10輪後，拉素9勝1和攻入24球失8球，季內場場入波，眾將爭氣，為失意國家隊領軍生涯的加度素，挽回不少面子。拉素近期更盡顯強大攻力，除上輪主場2比1挫卡利亞里外，早前作客先以3比0輕取傳統勁旅祖雲達斯，再以6比2大勝薩斯索羅6比2，客場一樣照攻。

拉素前線數名主將同處佳態，多以荷蘭前鋒諾斯連(Noslin)踢正中鋒，配合土炮翼鋒薩卡尼(Zaccagni)及丹麥的伊薩辛(Isaksen)攻堅。球隊上輪先失一球下，便由伊薩辛及後備鋒將賓拿蒙迪(Pinamonti)各入一球，氣走卡利亞里。諾斯連及伊薩辛季內聯賽各入4球，並列球會首席射手，今場將是拉素爭取連續5季意甲，作客打敗拿玻里的最大本錢。