英超｜曼聯主場乘勝出擊 英超有力發「維」

英超今輪守尾門，由剛贏波止跌勢的「紅魔」曼聯，在主場「夢劇院」迎戰剛戰歐聯大敗的阿士東維拉。曼聯乘勢續在主場擺擂台，有力寫下連續5季英超主場擊敗對手佳績，兼取得自今年8月底以來，首場聯賽勝仗。(球賽編號：FB8463，11月09日00:30開賽，Now621台直播) 雙方剛戰在歐聯命運各異，曼聯主場鬥羅馬，雖然防守仍然錯漏多多，開局已失2球；但下半場豁出去大反撲，隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)「補中」12碼，加上巴西前鋒馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)發難，連入2球，終止個人6場比賽入球荒，領紅魔3比2反勝在意甲強勢的羅馬，終止9場不勝魔咒。

泰利文斯搭明奈 中場活力十足 這場勝仗對正受巨壓的主帥卡域克(Carrick)，以及一眾隊內大牌球員，打下一枝強心針。雖然該仗折損中場新兵巴利巴(Baleba)，但今場倒戈的泰利文斯(Tielemans)仍可勝任防中一職，跟明奈(Mainoo)在中場掃蕩。阿根廷中堅利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)在英超停賽3場，但此子已有離心，由哈利馬古尼(Harry Maguire)再拍艾登希雲(Ayden Heaven)或約羅(Yoro)，勝在鬥心更足。 卡域克帥位未可安枕，球隊本輪前排尾四，對上一場聯賽勝仗已是8月尾主場5比2氣走葉士域治；難得剛戰絕殺對手止跌，加上對上4季聯賽主場鬥維拉錄得全勝，今場必排進取陣式，在國際賽前力爭季內首次連勝佳績。

對手維拉在歐聯「露底」，作客巴塞隆拿吞三蛋，全場無還手之力，歐聯3連勝走勢告終；全場已作出5次撲救的日本門將鈴木彩艷，賽後向在場的客隊球迷鞠躬致歉。 維拉兵疲回落 其實維拉勁勢早前已回落，英聯盃大敗出局，上仗英超因鈴木彩艷甩手，被實力不強的富咸逼和1比1，累計近3戰不勝只入1球。球隊作客巴塞已精銳盡出，連同早前英超主場打敗曼城，近4戰只有箭頭尼高拉斯積遜(Nicolas Jackson)一人包辦3個入球；進攻套路變單調，最弊主力開始出現疲態，出戰魯營後再戰「夢劇院」，今次恐怕噩夢連連。