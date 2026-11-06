英超｜愛華頓佔地「利」可捧

愛華頓近3屆最終「穩定」排中下游，今季開局稍勝預期，各項賽事12戰只曾兩敗，早前接連以0比2不敵倫敦雙雄車路士及阿仙奴，其餘賽事應贏則贏；近兩戰更分別在盃賽及聯賽，雙殺紐卡素，說服力足。拖肥只要今場返主場再贏，將會是自去年8月各項賽事3連勝後，再次取得同樣佳績，並有機會在國際賽期前，躋身英超前6。

球會現階段被形容為小球會大成就，隊內周薪最高的英格蘭翼鋒基亞利殊(Grealish)因紀律問題已缺陣2場，但不計門將，季初只起用了18名球員，但成績猶勝不少傳統強隊。中堅達高斯基(Tarkowski)一夫當關，19歲防中夏里遜岩士唐(Harrison Armstrong)今夏未有賣走，表現漸有星味；攻中達斯貝利賀爾(Dewsbury-Hall)有傳或入選新一輪英格蘭國家隊，而名氣不響的法國前鋒泰亞路巴利(Thierno Barry)暫時各項賽事已入8球，追平上屆個人全季入球紀錄。球隊處於順景，當然可追捧。

高雲地利作客成死穴

高雲地利結束25年等待，今夏重返英超，在功勳主帥林柏特(Lampard)帶領，開季英超卻4連敗0入球；可幸之後轉勢，近5場聯賽錄得3勝，暫時仍是3支升班馬，聯賽排名最低一隊。球隊簽入大量新兵，但暫時主要以英冠升班功臣為骨幹，貴價新兵以門將卡爾魯殊禾夫(Carl Rushworth)及箭頭艾禾尼爾(Awoniyi)最受重用，但整體實力難以苛求太多。

該隊季內聯賽作客4戰1勝3負僅入2球，只曾贏積弱的諾定咸森林；開季以來非勝即負，今場遇上打仔格的愛華頓，硬碰硬難望搶分而回。