英超｜一哥精兵盡出 阿仙奴主場打老「虎」

兵工廠雖然仍有翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)養傷，新星麥斯杜文(Max Dowman)坐波監；但希臘新兵謝索利斯(Tzolis)上仗聯賽傷癒鬥利物浦即擔正，今場可望再跟大勇的馬度基(Madueke)雙翼齊飛。球隊防線更齊腳，法國國腳中堅威廉沙列巴(William Saliba)在今夏接受背傷手術後，康復比預期快；已在周中歐聯作客鬥布拉格斯拉維亞時，首度在季內列入大軍名單，鋼鐵防線再添一員猛將備用。

歐戰凱旋回歸的「兵工廠」阿仙奴，周六晚重返酋長球場出戰英超，迎擊氣勢減弱的「老虎」侯城，必定精銳盡出，力爭英超5連勝。以該隊主場專殺升班馬的氣勢，今場有力大捷。(球賽編號：FB8407，11月07日23:00開賽，Now621台直播)

兵工廠剛戰作客2比1打敗布拉格斯拉維亞，目前歐聯大聯賽3勝1和穩佔前列；該隊衛冕英超之路，上輪更取得重要勝仗，1比0打敗利物浦，打破作客晏菲路近14年不勝魔咒，本輪前3分領先次席曼城，今場力爭聯賽5連勝。球隊一向擅鬥升班馬，尤其主場，季初主場3比0大勝高雲地利，上季在酋長球場鬥般尼、新特蘭及列斯聯錄得全勝共入9球0失球；國際賽檔期展開前，大軍部署已無任何顧慮，中前場精兵將會輪流出場，有力盡數對手。

侯城季前視為降班膽的「冇牙老虎」，但升班頭4場聯賽2勝2和，期間打敗曼聯，賽和車路士及阿士東維拉，虎虎有威；但連同上輪作客2比2和葉士域治，其實近7戰聯賽不勝只得5分，包括早前聯賽作客連敗。球隊陣容穩定，鬥強敵主打4-5-1陣式，升班功臣奧利華麥貝尼(Oliver McBurnie)打單箭頭；但正因踢法單調，變招能力不多，已漸被對手睇通虛實。

侯城實力有限

球隊今夏重金簽入希臘國腳門將索拉基斯(Tzolakis)，9戰英超已作出32次撲救，在撲救排名榜列第2位；但今場遇上三線都有入球能力，生波、死球攻勢防不勝防的阿仙奴，恐怕此子雙手難擋眾「兵」圍剿。