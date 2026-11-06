歐霸盃｜AC米蘭主場不敵匈牙利球隊　般尼茅夫作客反勝

歐霸盃聯賽階段第4輪比賽，意大利的AC米蘭主場卻以0:2不敵匈牙利的費倫斯華路士，後者與賓菲加及般尼茅夫成為目前3支4戰全勝隊伍。米蘭主帥艾摩廉（Ruben Amorim）賽後指，球隊沒有能力雙線發展。而般尼茅夫作客捷克，以3:1反勝布拉格斯巴達。 米蘭上輪作客吞般尼茅夫3蛋，主場面對賓菲加同樣輸波，球隊在之前3輪僅1勝。面對匈牙利的費倫斯華路士，兩隊半場互交白卷。作客的費倫斯華路士，之前3輪的對手實力都不強，分別是蘇格蘭的些路迪、捷克的柏辛域陀尼亞以及葡萄牙次級聯賽的杜連斯。然而擁有7成控球權的米蘭還是先失守，下半場去到51分鐘被海地前鋒蘭尼約瑟夫（Lenny Joseph）攻破大門。米蘭之後未及反撲，在66分鐘又一次被約瑟夫射成2:0。費倫斯華路士雖然在77分鐘有球員被逐，不過十人應戰仍是力保不失，作客以2:0擊敗米蘭。米蘭4輪賽事僅1勝，而不敵的3支對手在前4輪都全部贏波。

艾摩廉： 沒有準備好雙線發展 艾摩廉在賽後承認球隊沒有能力應對意甲與歐霸盃的雙線發展：「當你為米蘭效力，你就有份責任。你不能走出來這樣的。我們沒有準備好在意甲和歐洲雙線發展。我們需要調查比賽的策略。這我沒有甚麼好說，我們是要贏，這是一場重要比賽，我沒有甚麼可以幫球隊辯護。」他又反省自己：「可能在過去幾日我做錯些甚麼。去年球隊也有同樣問題，今日我們沒做好準備，我們缺乏那種在落後時不惜一切代價反勝的態度，今日我們沒有藉口。」

至於葡萄牙的賓菲加，目前在歐霸盃榜首領先。他們主場以3:1擊敗波蘭的列治普斯納。而英超的般尼茅夫守在次席，球隊作客捷克先有路易斯曲克（Lewis Cook）射失12碼，半場更要落後1球。然而主場的布拉格斯巴達在38分鐘有球員兩黃一紅被逐。下半場多打一個的般尼茅夫由泰拿阿當斯（Tyler Adams）、艾雲尼爾臣（Evanilson）以及拉恩域陀（Rayan）各入一球，以3:1反勝。

AC米蘭對費倫斯華路士精華

布拉格斯巴達對般尼茅夫精華

另外的兩支英超隊伍就都未能贏波，水晶宮主場少打一個下，以1:1迫和德國的賀芬咸。而新特蘭同樣在主場出擊，但是以0:2不敵克羅地亞的薩格勒布戴拿模。另一意大利代表祖雲達斯，作客以2:1擊敗荷蘭的阿爾克馬爾後，以3勝1和排第5位。西班牙的皇家蘇斯達，在主場與法甲的里昂踢平1:1，而德國的利華古遜就主場0:1不敵馬賽。比利時的聖基萊斯聯升上第4位，球隊作客以2:1擊敗西班牙的切爾達，同樣不敗的球隊還有希臘的奧林比亞高斯，他們上輪之後一度領先榜首，但在今輪賽事作客與法國的雷恩0:0互交白卷。蘇格蘭的些路迪取得今屆首場勝仗，主場3:2贏土耳其比錫達斯。

阿積士歐協聯作客炒丹麥球會 歐協聯方面，荷蘭的阿積士作客以6:1大破丹麥的米迪蘭特，英超的白禮頓作客1:0贏西甲的基達菲，意大利的阿特蘭大主場只與阿塞拜疆的卡拉特踢平1:1，而德國的弗賴堡，作客以1:0擊敗土耳其的特拉布宗。目前歐協聯有4隊3戰全勝，瑞士的盧加諾排榜首，他們今輪主場3:0贏立陶宛的考諾，而第2是希臘彭拿典奈高斯，他們主場2:1擊敗保加利亞的索菲亞中央陸軍，而第3的荷蘭川迪主場3:1擊敗塞浦路斯的帕福斯。法甲的摩納哥排第4，球隊主場2:0贏丹麥的洛斯查蘭特。

賓菲加對列治普斯納精華

水晶宮對賀芬咸精華

新特蘭對薩格勒布戴拿模精華

阿爾克馬爾對祖雲達斯精華

利華古遜對馬賽精華

皇家蘇斯達對里昂精華

切爾達對聖基萊斯聯精華

些路迪對比錫達斯精華

米迪蘭特對阿積士精華

基達菲對白禮頓精華

特拉布宗對弗賴堡精華

安德列治對薩爾斯堡紅牛精華

NEC奈梅亨對奧摩尼亞精華

格拉茨對施捷精華

利尼斯特朗對柏辛域陀尼亞精華

索菲亞利夫斯基對積基朗尼亞精華

比亞斯華夏普爾對克里特精華

杜連斯對艾拉華特阿美尼亞精華