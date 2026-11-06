C朗與葡萄牙主帥不和後　黯然宣布退出國家隊

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），以黯然退出國際賽舞台。這位234代披上葡萄牙球衣的名將，在早前因為不滿被放後備而離開國家隊訓練營，雖然葡萄牙足協僅僅輕判，但最後還是自己退出國家隊，結束23年的國際賽生涯。 C朗退出國家隊，世界的媒體都以「黯然」、「遺憾」形容。曾為葡萄牙贏得歐洲國家盃冠軍以及2次歐洲國家聯賽，6次參與歐國盃及6屆世界盃。C朗在周四（5日）宣布從國際舞台退下。他在社交平台的影片中表示：「給葡萄牙的人們，今日是我將國家隊的7號球衣歸還的日子。我從未覺得這球衣只屬於我一個人，但在過去的23年裡，我有幸也有責任穿著它、捍衛它，並帶著它走進世界各地的球場。今日是時候將它傳承下去。這不是一個容易的決定，因為有些決定不僅僅是用頭腦作出，也是用心作出的。一段從2003年8月並永遠改變我人生的旅程，已經結束了。」

葡萄牙在今日會公布11月對丹麥及威爾斯的歐國聯陣容。在上一個國際賽期間，C朗因為不滿葡萄牙國家隊主帥的佐治捷西斯（Jorge Jesus）將他放在後備，在對丹麥的歐國聯賽前離開哥本哈根的大本營，雖然葡萄牙足協輕判罰255歐元及停賽30日，讓他可以繼續參與本月的歐國聯。然而似乎未能修補與捷西斯的裂痕。不過，葡萄牙足協對C朗國際賽退役表示「不會讓這場告別儀式在沒有得到應有的尊重和致敬的情況下進行」。 葡萄牙足協表示會籌備告別賽 葡萄牙足協表示：「我們懷著堅定而強烈的願望，去籌備、規劃、參與並積極協助，旨在向基斯坦奴朗拿度輝煌的國際賽生涯，致以最恰當的禮贊；讓球迷乃至整個國家都能夠再次為這位曾給予我們如此多貢獻的球員鼓掌喝彩，共同慶祝他的非凡成就。」在媒體上，不少評論將C朗與美斯比較，阿根廷就在上月為美斯舉行告別賽，在布宜諾斯艾利斯的8,5萬球迷面前，完成美斯最後一次代表阿根廷上陣。然而C朗能否獲得同樣盛大的歡送，仍然有待葡萄牙的安排。

帶領葡萄牙贏得歐洲冠軍 41歲的C朗，最後一次代表葡萄牙上陣是9月24日對威爾斯的歐國聯。他23年國家隊生涯上陣234場，入146球，兩項數字都是目前世界的紀錄。19歲首次為葡萄牙出戰2004年的歐洲國家盃，球隊主場出擊僅得亞軍，在2012年的一屆，葡萄牙再次擦身而過，四強12碼不敵西班牙。在4年後，他終於帶領葡萄牙在歐國盃再次打入決賽，雖然勇戰受傷，但葡萄牙最後擊敗法國，首次贏得歐洲國家盃冠軍。在2019及2025年，C朗也兩度為葡萄牙贏得歐洲國家聯賽的冠軍。在世界盃方面，2006年首次代表葡萄牙參與世界盃，葡萄牙四強僅負法國，最終得第4名，而之後葡萄牙僅在2022年打入八強。在今年世界盃，葡萄牙與C朗的表現都受到質疑，甚至認為是他「拖累」球隊。