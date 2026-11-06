網球｜直播洩碧古拉與教練對話　WTA稱承擔所有責任

在女子網球巡迴賽的年終賽前，女子網球協會（WTA）直播了球手的訓練時間。期間播出了美國球手碧古拉（Jessica Pegula）對與她一同訓練的安迪耶娃（Mirra Andreeva）作出批評，WTA其後為有關直播未有通知及關閉收音設備承擔所有責任。

女子網球年終賽下周日（8日）在美國展開，球手在印第安韋爾斯進行賽前的備戰。在周三的訓練期間，WTA在YouTube直播，而碧古拉在訓練中與教練的批評安迪耶娃「需要被教訓一下」，碧古拉的經理人表示，她沒留意到現場的收音設備會向公眾直播：「謝絲（碧古拉）此後一直與相關人員直接聯繫，她認為親自聯繫比透過媒體聯繫更重要。」根據媒體報道，碧古拉在訓練場中批評安迪耶娃對待教練的態度，但她亦有稱讚她「聰明」而且「出色」。