網球｜直播洩碧古拉與教練對話　WTA稱承擔所有責任

在女子網球巡迴賽的年終賽前，女子網球協會（WTA）直播了球手的訓練時間。期間播出了美國球手碧古拉（Jessica Pegula）對與她一同訓練的安迪耶娃（Mirra Andreeva）作出批評，WTA其後為有關直播未有通知及關閉收音設備承擔所有責任。
女子網球年終賽下周日（8日）在美國展開，球手在印第安韋爾斯進行賽前的備戰。在周三的訓練期間，WTA在YouTube直播，而碧古拉在訓練中與教練的批評安迪耶娃「需要被教訓一下」，碧古拉的經理人表示，她沒留意到現場的收音設備會向公眾直播：「謝絲（碧古拉）此後一直與相關人員直接聯繫，她認為親自聯繫比透過媒體聯繫更重要。」根據媒體報道，碧古拉在訓練場中批評安迪耶娃對待教練的態度，但她亦有稱讚她「聰明」而且「出色」。
WTA雖然之後在影片刪除了對話，但有關影片依然在社交平台的廣傳。而WTA指有關的收音設備，原本只是為接收擊球的聲音，未打算收錄球手的對話，因此他們將不會在之後的影片錄音。而WTA發聲明承擔責任：「在WTA年終賽期間，球場內設置麥克風，旨在為球迷提供球員訓練的即時直播。由於未能提前告知球員及其團隊這些麥克風處於開啟狀態，WTA對此承擔全部責任。們真誠地為未能履行職責，確保球員和教練得到充分的資訊而道歉。」
“Pegula” trying to talk about mentality about GS champion Mirra Andreeva?😹 https://t.co/wgyOyL8E9r— tm🇿🇼🏴 (@tmlfcc) November 4, 2026