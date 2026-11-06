NBA｜浪花兄弟再對頭　勇士贏熱火20分取得6連勝

轉投邁亞密熱火之後，基利湯臣（Klay Thompson）再次返回三藩市對史堤芬居里（Stephen Curry）。再次「浪花兄弟」的對戰，金州勇士以120:100勝出，在今季取得6連勝。

浪花兄弟的組合隨K湯在2024年加盟達拉斯獨行俠拆夥，今季K湯再去到熱火，這是他加盟邁亞密以來首次作客三藩市。上半場兩隊還是難分難解，半場打平53平手。然而熱火在第3節「跌Watt」，全節21投僅6中，K湯雖然這一節交出8分，但6次起手僅2中，球隊被勇士最多拉開過15分。第4節基利湯臣休戰，達維安米歇爾（Davion Mitchell）雖然單節攻入16分，但熱火仍要輸100:120。居里今場攻入全場最多的29分，3分球12中6，新秀蘭迪堡（Yaxel Lendeborg）繼續有表現，今場交出17分、8個籃板及6次助攻。熱火米歇爾取得最多的22分，「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）亦有20分及14個籃板，不過還是輸給勇士。