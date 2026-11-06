西乙特內里費前鋒舉殯　西班牙球員工會籲取消所有賽事

西乙球隊特內里費的前鋒迪米古爾，在周一的聯賽與對手門將碰撞後，導致心臟停頓，在醫院搶救無效身亡，終年30歲。迪米古爾的家人在周四於他的家鄉托利多舉行喪禮。除了他的特內里費職球員之外，現任西班牙國家隊主帥迪拉富恩迪（Luis de la Fuente）、皇家馬德里主席佩雷斯（Florentino Perez）、馬德里體育會行政總裁基爾馬連（Miguel Angel Gil Marin），還有前西班牙及皇馬主帥甘馬曹（Jose Antonio Camacho）都有出席。

在周一（3日）在比賽中意外身亡的西乙特內里費前鋒，迪米古爾（Jesus de Miguel）在周四舉殯。西班牙球壇的重要人員都有出席，而西班牙球員工會就呼籲，應取消本周末各級賽事哀悼事件。

經理人：留下難以彌補的空缺

迪米古爾的經理人在喪禮中致辭表示：「感謝你們愛他、懷念他、陪伴我們。我們無法用言語表達對你們每一個訊息、每一個電話和每一個關懷舉動的感激之情。我們對捷西斯（迪米古爾）的緬懷，以及他給這麼多人留下的深刻印記，將永遠銘記在我們心中。捷西斯的離世留下了一個難以彌補的空缺。」

另外，西班牙足球員工會在周四發出呼籲，希望將周末各級所有比賽都取消，以悼念迪米古爾。工會表示：「球員們對這次的損失深表哀悼，並認為目前不具備在正常情況下進行比賽所需的心理和人道條件。」特內里費在事後宣布球隊停止活動6日，球隊原定作客對格林納達的聯賽已取消，而FC安道爾主場對馬略卡同樣延期舉行。而本周中在西班牙舉行的歐洲賽事仍繼續進行。