英超｜名宿為籲格連活特回歸曼聯道歉　迪甘斯拒接掌紅魔

前曼聯青訓產品的美臣格連活特（Mason Greenwood），在周中的歐聯協助費倫巴治擊敗利物浦。前曼聯球員的布歷摩亞（Clayton Blackmore）在社交平台上讚揚格連活特的表現，並呼籲他返回曼聯。但隨即遭到女權份子等抨擊，最終道歉。而英國媒體報道，曼聯擬邀請前法國國家隊主教練的迪甘斯（Didier Deschamps）執教，但已被拒絕 曾效力曼聯12年的布歷摩亞，在費倫巴治歐聯擊敗利物浦後，在社交平台X表示：「做得好美臣格連活特，擊敗了利物浦。請回來與我們一起。」然而他的社交平台就被網民炮轟。在約2個小時後布歷摩亞道歉：「對不起，冒犯了大家。但我聽說他已經被認定沒有做錯任何事。對於因我的言論而感到不快的人，我深表歉意。正如我之前所說，我以為他已經洗脫所有嫌疑，而且他和女友也有了孩子。真的非常抱歉。」

Sorry Iv offended anyone but I heard he had been cleared of any wrongdoing I apologise to everyone Iv upset with my comments like I said I thought he had been cleared of everything and he’s had a baby with his girlfriend. Big sorry. — Clayton Blackmore (@cgblackmore) November 5, 2026

布歷摩亞：我以為已洗脫所有嫌疑 布歷摩亞其實一直都讚賞格連活特的表現，他在今年1月同樣因為格連活特而被球迷批評，他當時指：「對不起，我明白你說甚麼。但有時係聽到的不一定是事實，而且那為甚麼他女友還留在他身邊，我只是看足球的角度。」他之後再指：「抱歉，我沒看到也沒聽到那些事，下次我會做好功課，我只是從足球的角度來看待這件事。如果我冒犯了任何人，特別是他的女朋友和她的家人，我深表歉意。」 25歲的格連活特，2022年被女友指控家暴及企圖強姦，不過事後英國警方撤回指控，而格連活特也在之後與女友結婚及育有一子。可是曼聯受到女性組織以及球會的女子隊批評，拒絕讓格連活特重返曼聯。其後格連活特被外借，之後轉會法國的馬賽亦交出表現，今季獲土耳其的費倫巴治垂青，加盟該土耳其勁旅。而因為格連活特持續被女性組織的狙擊，格連活特亦將代表國籍由英格蘭轉為牙買加，改為牙買加國家隊出戰。

另外英國的《鏡報》報道，曼聯曾聯繫剛在世界盃後退任的法國國家隊領隊迪甘斯，邀請其接替卡域克（Michael Carrick）作為曼聯新主帥人選，但已被迪甘斯拒絕。報道指，曼聯高層認為迪甘斯擁有帶領紅魔鬼重拾昔日輝煌的條件和經驗，但迪甘斯卻無意接手這個燙手山芋。 卡域克仍領軍聯賽對維拉 曼聯在本周末會對阿士東維拉，有傳這可能是曼聯給他的最後機會，然而曼聯的繼任人選其實不多，當中維拉的艾馬利（Unai Emery）暫時無意離開，前德國主帥尼高士文也沒太大興趣，因此前紐卡素主帥的賀維（Eddie Howe）成為如果曼聯在下周的國際賽期間解僱卡域克後的接替熱門人選。