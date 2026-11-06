NBA｜湖人場邊球迷傳球「太大力」　遭認為惡意襲擊女球證被趕

在周三（4日）的NBA比賽，洛杉磯湖人作客薩克拉門托帝王的比賽，有球迷被指「惡意傳球攻擊女球證」，被驅逐離場，事件在網上引發爭議。

比賽在加州的薩克拉門托長開，湖人作客對帝王。在比賽的第3節，一個帝王的進攻被打走，球溜向場邊。之後一位在球場最前坐位的男子拿起球，將球直接傳到女球證派娜達（Chelisa Painter）手上。此時湖人球星的當錫（Luka Doncic）不滿，認為球迷違規，該名男球迷最後被認為惡意冒犯，被球場保安驅逐。

影片在網上引發爭議，網民主要認為，該男子的傳球只是很普通的傳球方式，不過在X平台上，有人向AI Grok查詢時，Grok的回應認為球迷是應該將球滾，或是拋的方式傳回球證。有網民就認為，該男子或者應起訴場地，以取回門票的錢。據報有關前排坐位的門票達1,500美元至逾4,000美元。