網球｜黃澤林台北挑戰再入四強　艾卡拉斯巴黎大師賽不戰而勝

香港網球手黃澤林，接連的第3個巡迴賽挑戰賽，在台北挑戰賽再次擊敗泰國的森利積（Kasidit Samrej）入四強。至於在法國舉行的今年最後一項大師賽，艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因為對手受傷而晉身八強。

上屆黃澤林在台北挑戰賽打入四強，今屆在這項100分的挑戰賽保得住積分。在今日（6日）的八強面對泰國的森利積，二人早前在亞運會以及廣州南沙挑戰賽都交過手，黃澤林兩戰都獲勝。在不足兩個月的第2次對碰，首盤黃澤林雖然先破對手發球局，但之後又被森利積破發，追平5:5。之後黃澤林再度破發，以局數7:5先取一盤。第2盤比賽黃澤林第1局就破發，之後再於第5局破發，拉開局分，並以6:2再下一城，贏盤數2:0晉級。黃澤林四強對手，將是日本的綿貫陽介。