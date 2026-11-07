大衛施華港超地標射入12碼　至尊沙田僅賽和標準流浪

前西班牙國腳的大衛施華，在加盟港超聯賽的唯一比賽，取得一個入球，而他效力的至尊沙田僅1:1賽和標準流浪。
這場在啟德青年球場的比賽，賽前門票全數售罄，並有4,593名球迷入場，就為一睹大衛施華的演出。這位前西班牙的世界盃國腳，以正選炭至尊沙田上陣。上半場客隊的標準流浪機會雖然較多，不過未能把握，兩隊半場悶和0:0。換邊後沙田隊有多次反擊機會，但是仍是要到56分鐘獲得一次的12碼，沙田由施華操刀射入，為球隊領先。然而至尊沙田的領先優勢未能保持，在65分鐘被伊巴謙把握機會追平。沙田隊之後有多個機會，但是沙田的球員都未能把握，更在81分鐘，有安沙禁區無必要下倒掛踢中人，領今場第2面黃牌被逐。少打一個的沙田之後在85分鐘收起施華，結束他在香港的唯一比賽，而流浪之後有一次攻門中柱，兩隊踢平1:1完場。
王至尊：施華踢多幾場「有得傾」
至尊沙田的球員兼老闆王至尊表示，今場比賽還是升班馬的毛病，在入球領先後不夠集中。他表示施華在今場的表現已超預期，只是比數仍差一點。他又表示，能邀請到施華來港，對香港足球是一件好事。他又透露，施華向他表示「班波好乖」所以肯去教導球員。至於施華的12碼，他表示原本球隊是安排占士史葛操刀，不過最後史葛讓給施華，他又指在訓練中，施華展示出自己的實力，球員都「嘩嘩聲」。對於會否讓施華再上陣，他透露因為施華已經註冊，所以再踢多幾場「有得傾」，不過仍有待商討。至於會否斟介其他球星，他表示暫時未有人選，因為要有技術又配合到隊波又要踢得好，並不易。
沙田教練兼球員的林嘉緯賽後表示，在練習中就已經見到施華的實力。他透露自己本身都很期待，因為在效力富力的時候，選擇21號球衣本身都與施華有關，而有球迷都會把他與施華相提並論，能夠一起比賽就見到對方的功架。嘉緯又透露，施華為人很隨和，在練習時都是總帶笑容，他指雖然球員最初都有點緊張，但隨後的合作就很快「破冰」。