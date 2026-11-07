大衛施華港超地標射入12碼　至尊沙田僅賽和標準流浪

前西班牙國腳的大衛施華，在加盟港超聯賽的唯一比賽，取得一個入球，而他效力的至尊沙田僅1:1賽和標準流浪。

這場在啟德青年球場的比賽，賽前門票全數售罄，並有4,593名球迷入場，就為一睹大衛施華的演出。這位前西班牙的世界盃國腳，以正選炭至尊沙田上陣。上半場客隊的標準流浪機會雖然較多，不過未能把握，兩隊半場悶和0:0。換邊後沙田隊有多次反擊機會，但是仍是要到56分鐘獲得一次的12碼，沙田由施華操刀射入，為球隊領先。然而至尊沙田的領先優勢未能保持，在65分鐘被伊巴謙把握機會追平。沙田隊之後有多個機會，但是沙田的球員都未能把握，更在81分鐘，有安沙禁區無必要下倒掛踢中人，領今場第2面黃牌被逐。少打一個的沙田之後在85分鐘收起施華，結束他在香港的唯一比賽，而流浪之後有一次攻門中柱，兩隊踢平1:1完場。