英超｜曼城不敵森林 阿仙奴小勝侯城榜首優勢增至6分

英超勁旅曼城作客被倒戈的利安戴納（Liam Delap）梅開二度，以1︰3不敵諾定咸森林英超3連敗，加上阿仙奴憑馬田奧迪加特（Martin Odegaard）執死雞以1︰0擊敗客隊侯城，令阿仙奴在英超榜首優勢拉開至6分。然而兵工廠主帥阿迪達仍未滿意，認為球隊仍可進步。

馬田奧迪加特執死雞

阿仙奴主場迎擊，即使控球率達67%，全場被侯城的「泊大巴」陣式死守，創造機會不多。下半場換入約基利斯（Viktor Gyokeres）及米基爾馬連奴（Mikel Merino）後略有起色。直到72分鐘馬度基（Noni Madueke）右路窄位勁射，侯城門將撲出不遠被馬田奧迪加特（Martin Odegaard）執死雞打破悶局，終以1︰0全取三分。