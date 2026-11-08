英超｜曼城不敵諾定咸森林　阿仙奴小勝侯城榜首優勢增至6分

英超勁旅曼城作客被倒戈的利安戴納（Liam Delap）梅開二度，以1:3不敵諾定咸森林英超3連敗，加上阿仙奴憑馬田奧迪加特（Martin Odegaard）執死雞以1:0擊敗客隊侯城，令阿仙奴在英超榜首優勢拉開至6分。然而兵工廠主帥阿迪達（Mikel Arteta）仍未滿意，認為球隊仍可進步。
馬田奧迪加特執死雞
阿仙奴主場迎擊，即使控球率達67%，全場被侯城的「泊大巴」陣式死守，創造機會不多。下半場換入約基利斯（Viktor Gyokeres）及米基爾馬連奴（Mikel Merino）後略有起色。直到72分鐘馬度基（Noni Madueke）右路窄位勁射，侯城門將撲出不遠被馬田奧迪加特執死雞打破悶局，終以1:0全取3分。
阿仙奴1︰0侯城精華
阿仙奴平隊史最佳開季紀錄
阿仙奴於英超5連勝後10戰27分高踞榜首，追平2022至23年球季的隊史最佳開季紀錄。主帥阿迪達表示︰「我們必須感到滿足。這是隊史第一次還是第二次踢出這樣的開局，說明難度有多大，我們已經踢了這麼多比賽，作客場數佔了不少。」他續道︰「我們依然能做得更好，在細節、球員間特定的配合默契提升，令進攻更有效率。」
諾定咸森林3︰1曼城精華
曼城教練馬利斯卡不滿欠鬥心
至於近況處低潮的曼城，作客諾定咸森林6分鐘即被查亞根夏（Jair Cunha）攻破大門，加上2024年離開曼城的利安戴納梅開二度，令藍月亮只能憑卓基（Rayan Cherki）破蛋負1:3。曼城教練馬利斯卡（Enzo Maresca）認為整體鬥志不足，不是個別球員問題︰「上半場五五波及埋身波往往爭輸，對手為護級而戰，若不能與對手硬撼，結果是處下風。」曼城賽後10戰21分暫列次席，9戰19分的白禮頓今晚10時若主場擊敗賓福特，將壓過曼城升上第2。