NBA｜巫師訪活塞 不易挑機

今季戰力增強的NBA東岸球隊華盛頓巫師，周二早上常規賽將作客鬥季初成績不俗的底特律活塞；但在主將安東尼戴維斯(Anthony Davis)仍上陣成疑下，挑機主隊不容易。(11月10日08:00開賽，NowTV641台直播)

巫師目前常規賽4勝6負，位列東岸中游，對比上季暫有所進步，主因是得力兩名主力成員、大前鋒安東尼戴維斯及控球後衛特里楊格(Trae Young)。上季從阿特蘭大鷹隊交易到來的特里楊格，是巫師重組後的關鍵球員，得分及助攻能力高，目前場均錄得20分、9.6助攻，其中助攻數據遠遠超過其他隊友。不過，場均達23.4分的安東尼戴維斯，最近受傷患困擾，日前球隊作客慘負雷霆39分一役，他亦沒有披甲；另一得分重任將落在新秀迪班沙(Dybantsa)身上。巫師本月初連負鷹隊，以及日前被雷霆大炒，投籃命中率偏低，今場挑戰活塞，爭勝某程度上要視乎安東尼戴維斯能否趕及復出。

活塞鬥巫師前，要先迎戰西岸好手湖人。球隊今季仍依重得分後衛基特根寧咸(Cade Cunningham)，此子今季場均得分在22分以上，助攻亦佳，今場與對手特里楊格之間的表現是焦點之一。6呎7吋高後衛艾沙湯臣(Ausar Thompson)，亦是活塞能否憑今場勝績，保持東岸前3的主力，而中鋒謝倫杜蘭(Jalen Duren)右腿肌受傷，預計今場續要缺陣。

活塞早前曾作客不敵衛冕的紐約人，以及主場不敵東岸爭標分子費城76人，相信日內連續兩鬥巫師，不會希望有甚麼差池，以全力爭取更高排名。