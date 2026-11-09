國際賽周｜後美斯C朗年代 耶馬爾拉芬夏 齊爭王座

耶馬爾

拉芬夏

世代交替，王位易主！隨着兩大球王美斯(Messi)與基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)相繼結束國家隊生涯，巴塞隆拿雙星耶馬爾(Yamal)與拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)雙雙被喻為球王繼承人，本周稍後展開的國際賽，將是二人再演身手的好時機。 美斯今夏引領阿根廷再闖世盃決賽，以近乎完美方式，在上月國際賽向主場球迷正式告別其國家隊生涯；相反C朗卻跟葡萄牙新國家隊主帥佐治捷西斯(Jorge Jesus)鬧翻，上周自行先告退役，但個人仍繼續向職業生涯1,000個入球進發。球壇正關注球王接班人，年僅19歲的西班牙超新星耶馬爾，在早前公布的金球獎投票位列第3，可見其實力已獲國際球壇認同。

英格蘭名宿謝拉特(Gerrard)早前受訪便大讚耶馬爾：「我們在談論着一位超級巨星，他是怪物級球員，他現在取得的入球與助攻，是超出大家認知，相當恐怖。未來十年，他會像美斯與C朗般被談論着。」 就連上季曾外借效力巴塞的英格蘭國腳拉舒福特(Rashford)亦說：「我從沒見過有年輕球員擁有他(耶馬爾)的天分，未來他會是最接近美斯級數的球員。」西班牙在稍後歐國聯將主場鬥英格蘭，耶馬爾將向應屆金球獎得主哈利卡尼(Harry Kane)「挑機」，令人期待。

拉芬夏今季轉踢正前鋒 另邊廂，耶馬爾的巴塞前鋒拍檔、巴西好手拉芬夏，今季轉踢正前鋒，表現更上層樓，入球數字更勝前者。隨着美斯在國家隊退役，拉芬夏被譽為南王新王者。就連來自阿根廷的馬德里體育會教頭施蒙尼(Simeone)亦對拉芬夏讚不絕口：「我要再講一次，拉芬夏是個出類拔萃球員，擁有卓越的效率、速度、入球與助攻，他今季在全新位置表現超卓。」巴西在今次國際賽期，將在新加坡先後約戰日本及主隊新加坡，也是這位南美新王「騷哥利」的機會。

新「王者雙星」同樣來自巴塞，29歲的拉芬夏透露了他與後輩耶馬爾之間的關係：「我們內部並沒有競爭。如果耶馬爾能10奪金球獎，我會超級開心的，從他以往與現在所做的一切，都是實至名歸的。」