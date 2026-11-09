英超｜曼聯補時入兩粒兩度追平阿士東維拉　仍跌入降班區

英超的曼聯跌入降班區，在周末聯賽主場在兩度落後兩球之下，迫和阿士東維拉4:4，但球隊聯賽8場未贏過下，以8分跌入降班區。不過卡域克（Michael Carrick）仍相信自己的職位可以保住。 在上周中的歐聯反勝羅馬，今場曼聯在奧脫福表現依然驚險。球隊開賽未夠1分鐘就落後，艾利臣愛德華（Alysson Edward）為客隊打開紀錄。而只需要3分鐘後，艾利臣第2次起腳，由尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）補射，為作客的維拉在4分鐘就領先2:0。紅魔在16分鐘獲得12碼，隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）操刀，為球隊自追一球，加上另一中場的泰利文斯（Youri Tielemans）在44分鐘為曼聯追平2:2完半場。

辛苦追回兩球，曼聯防線換邊未夠3分鐘又輸12碼，今季表現備受批評的達洛治（Diogo Dalot）踢跌對手的艾利臣，維拉的約翰麥甘尼（John McGinn）主射中鵠，維拉再度領先。5分鐘後哥列斯卡（Leon Goretzka）為維拉再次拉開至4:2。維拉眼看可以全取3分，但補時2分鐘曼聯由約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）先追一球。之後補時的6分鐘，柏德列多古（Patrick Dorgu）為球隊頂成4:4，成功迫和對手。賽和的曼聯以19分在聯賽榜排18，與新特蘭同分而未至於跌至尾2，不過紅魔仍是聯賽20隊中，贏波最少的隊伍。同日，同樣要護級的新特蘭以1:0擊敗車路士，利物浦作客3:1贏榜尾的水晶宮，般尼茅夫2:1贏葉士域治，白禮頓1:0擊敗賓福特。

卡域克：不會辭職 對於球隊兩度落後兩球追平的表現，他覺得足夠讓他保住帥位指：「是的，100%是。我認為球隊展現的正面因素已經足夠多。入球改變了比賽走勢，我們必須學會應對這種情況。這也是我們極需要大幅改善的地方，但球隊確實已經具備足夠的正面因素。只是在某些時刻，我們把局面搞得太複雜、太艱難。我非常清楚球會需要朝著哪個方向，就是贏波。」在賽後他被電視台問到會否與高層在未來幾日會面，他否認，他說：「我們沒有贏得足夠的比賽，但我預期會繼續前進，繼續為此努力，改善我們的一直在做的事，減少失誤和贏多點。」被問題自己會否辭職，他表明：「這是不會發生。」

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