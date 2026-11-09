西甲｜巴塞隆拿費明盧比斯梅開二度　反勝馬德里體育會拉開差距

巴塞隆拿在西甲拉開榜首差距。在周日（8日）的聯賽榜首大戰，巴塞作客憑費明盧比斯（Fermin Lopez）的梅開二度，以2:1擊敗馬德里體育會，並以33分繼續排榜首，與次席皇家馬德里有3分距離。

賽前皇家馬德里已在之前一日作客大勝華倫西亞3:0，追至與巴塞同分，巴塞在上月底的國家打吡就輸波。今場面對另一隊馬德里的爭標對手，馬克佩比爾（Marc Pubill）頭槌頂中楣，未能為客隊打開紀錄。季前一度要求轉會巴塞的馬體會前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）正選披甲，這位阿根廷射手在10分鐘助攻基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）建功領先。落後的巴塞隆拿有不少機會，但仍去到45分鐘才由費明盧比斯追平完半場。換邊後巴塞爭取機會，66分鐘費明盧比斯攻入今場第2球，為巴塞反先2:1。馬體會雖然試圖爭取追平機會，但球隊未有找到再次破關之法，最終巴塞贏2:1。