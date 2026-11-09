F1｜麥拿侖諾里斯奪巴西站冠軍　平治問題重重仍鎖定車隊第1

一級方程式（F1）賽車的巴西站在周日（8日）進行，雖然上一站安東尼利（Kimi Antonelli）已鎖定總冠軍，不過次席仍要鬥到最後階段。上屆總冠軍的麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）在今站贏得冠軍，今季第3次取得分站冠軍，不過車手榜仍排第6。與第2的韋斯特本（Max Verstappen）僅33分距離。雖然安東尼利與隊友的羅素（George Russell）在今站有不少問題，但平治車隊仍提早取得今年的車隊總冠軍。

在上一站安東尼利已贏得車手總冠軍。在今站他僅次諾里斯在第2起步，隊友的羅素就第7。雖然安東尼利在起步後一度搶佔領先位置，然而隨着比賽之後有雨，安東尼利在入彎打滑，錯失領先。而羅素也在維修站出現打滑，兩站平治今站分別得第4及5。至於諾里斯在54圈後一直領先到終點，以14.602秒，力壓今場由第21號上第2的韋斯特本。諾里斯在車手榜以246分排第6，而韋斯特本就以279分排第2，今季仍有3個賽站。