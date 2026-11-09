麥巴比涉辱華風波後「補水啦」滯銷 河南超市奇招以老闆頭像遮樣

法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）早前涉辱華風波後，遭內地飲品品牌「東鵬特飲」火速切割終止合作，印有其肖像的旗下飲品「補水啦」面臨滯銷。為減少損失，內地不少零售商各出奇招「遮臉」散貨，其中河南一間連鎖超市更直接將創辦人馬昕彤頭像貼紙蓋過麥巴比肖像，引起網民熱議。
字眼換上「不尊重中國 下場吧」
近日多名河南網民發現，當地連鎖超市「折扣牛」售賣的「補水啦」飲品出現特別包裝，瓶身上原有的麥巴比頭像，被該品牌創辦人馬昕彤的肖像貼紙完全覆蓋。貼紙上印有馬昕彤手持紅牌的動作，並配以「馬昕彤喊你補水啦」、「不尊重中國，下場吧！」等字眼，右下角亦標明為「折扣牛門店創意貼紙」。
河南周口「折扣牛」分店職員向內地傳媒證實，貼紙由公司統一印製，旨在出售印有麥巴比頭像的「補水啦」的飲品，而涉事飲品仍維持原價發售，並無減價促銷。
有資深飲品業界人士指出，由於終止代言並非涉及食品安全問題，生產商一般難以將已流向市場的產品全數回收，令不少前線零售商為如何處理這批「敏感」飲品大傷腦筋。
除河南超市出動「老闆頭像」外，內地多地零售渠道亦湧現不同遮蓋手法，包括在麥巴比臉部貼上「小眼睛」貼紙，甚至直接貼上五星紅旗，務求讓這批爭議商品得以繼續上架銷售。
相關「二次創作」在網上掀起熱烈討論，不少網民笑言商家「直接省下數千萬元代言費」，亦有網民幽默表示「老闆親自扛下所有庫存」。