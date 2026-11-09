麥巴比涉辱華風波後「補水啦」滯銷 河南超市奇招以老闆頭像遮樣

法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）早前涉辱華風波後，遭內地飲品品牌「東鵬特飲」火速切割終止合作，印有其肖像的旗下飲品「補水啦」面臨滯銷。為減少損失，內地不少零售商各出奇招「遮臉」散貨，其中河南一間連鎖超市更直接將創辦人馬昕彤頭像貼紙蓋過麥巴比肖像，引起網民熱議。

字眼換上「不尊重中國 下場吧」

近日多名河南網民發現，當地連鎖超市「折扣牛」售賣的「補水啦」飲品出現特別包裝，瓶身上原有的麥巴比頭像，被該品牌創辦人馬昕彤的肖像貼紙完全覆蓋。貼紙上印有馬昕彤手持紅牌的動作，並配以「馬昕彤喊你補水啦」、「不尊重中國，下場吧！」等字眼，右下角亦標明為「折扣牛門店創意貼紙」。