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體育
出版：2026-Nov-09 13:36
更新：2026-Nov-09 13:36

NBA｜76人作客贏公牛續領東岸　西岸「一哥」湖人挫活塞

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76人贏公牛

勒邦占士交出22分，協助76人作客127:121擊敗公牛。(路透社)

有謝倫布朗（Jaylen Brown）及勒邦占士（LeBron James）加盟的費城76人，繼續在東岸領先。球隊周日（8日）作客以127:121擊敗芝加哥公牛，以9勝2負排東岸第1。而占士前東家的洛杉磯湖人，就在西岸領先，球隊作客以121:116贏底特律活塞。

謝倫布朗、勒邦占士、安比（Tyrese Maxey）與麥斯（Joel Embiid）的正選組合仍是難以阻擋。球隊雖然上場作客不敵克里夫蘭騎士。但在去到芝加哥，5名正繼續有雙位數得分，當中布朗、麥斯及勒邦都超過20分，布朗個人交出最多29分，麥斯有27分，而勒邦都有22分，結果球隊作客以127:121擊敗公牛。安比雖然只有18分，但他還有10個籃板，交出「雙雙」的成績。76人贏波後，繼續在東岸領先，球隊下場返回主場對波士頓塞爾特人。

至於西岸就由湖人帶頭。湖人作客底特律雖然缺少當錫（Luka Donic），但在列維斯（Austin Reaves）交出43分下，仍作客121:116擊敗活塞，以9勝2負領先西岸。同日的比賽達拉斯獨行俠主場130:93大炒布魯克林籃網，法拉格（Cooper Flagg）取得25分及生涯最多的12次助攻。塞爾特人作客就以117:97輕取密爾沃基公鹿。洛杉磯快艇主場139:123贏新奧爾良鵜鶘。邁亞密熱火作客114:108勇破薩克拉門托帝王。明尼蘇達木狼主場115:100擊敗猶他爵士。

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芝加哥公牛對費城76人精華

底特律活塞對洛杉磯湖人精華

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