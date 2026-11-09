NBA｜76人作客贏公牛續領東岸　西岸「一哥」湖人挫活塞

有謝倫布朗（Jaylen Brown）及勒邦占士（LeBron James）加盟的費城76人，繼續在東岸領先。球隊周日（8日）作客以127:121擊敗芝加哥公牛，以9勝2負排東岸第1。而占士前東家的洛杉磯湖人，就在西岸領先，球隊作客以121:116贏底特律活塞。

謝倫布朗、勒邦占士、安比（Tyrese Maxey）與麥斯（Joel Embiid）的正選組合仍是難以阻擋。球隊雖然上場作客不敵克里夫蘭騎士。但在去到芝加哥，5名正繼續有雙位數得分，當中布朗、麥斯及勒邦都超過20分，布朗個人交出最多29分，麥斯有27分，而勒邦都有22分，結果球隊作客以127:121擊敗公牛。安比雖然只有18分，但他還有10個籃板，交出「雙雙」的成績。76人贏波後，繼續在東岸領先，球隊下場返回主場對波士頓塞爾特人。