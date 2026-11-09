西乙特內里費為意外身亡前鋒辦告別儀式　承諾養育女兒至成人

西乙前鋒的迪米古爾（Jesus de Miguel），在上星期比賽期間的意外身亡事故。其效力的球會特內里費在上周末（7日）於主場為他舉行告別儀式，球會方面承諾會為迪米古爾僅1歲的女兒提供財政支援，直至她18歲為止。
上周一的西乙聯賽，迪米古爾在對FC安道爾的比賽，與對手門將相撞，因為門將的膝蓋撞正迪米古爾心口，令他一度出現心臟驟停，在送院一日後因為病情惡化離世，終年30歲。迪米古爾的喪禮在上周四於其家鄉進行，球會上周末在主場為其舉行告別儀式，大批的球迷及球會職球員都有到場道別。球會的大股東雷高加西亞（Rayco Garcia）在致辭中表原，將會為迪米古爾的家庭提供財政的支援，直到其女兒的卡拉（Carla）成人為止：「卡拉將不會孤獨。我們會一起支持着她，直到她18歲。我們會確保她永不會缺少任何東西，讓她可以笑着眺望這個島（特內里費）。」
球會的行政總裁，其後向媒體解釋：「我們希望至少在她成年之前陪伴着她。這是我們的大股東雷高加西亞發起並積極響應的承諾，我們所有人都全力支持這承諾。我們將提供各方面最大程度的支持，超出我們法律規定的義務。我們也在探討索增加財務支持的其他途徑，以便至少在物質方面，這些情況不會對他們的生活造成那麼大的影響。當然，這些情況不可能完全沒有影響。」
歐洲球壇支援迪米古爾家屬
據報道，迪米古爾的家屬最少將在意外後獲得36萬歐元的賠償，而曾效力特內里費的前鋒法蘭蘇爾（Fran Sol）亦發起眾籌支援迪米古爾家屬。直至星期日為止，包括西班牙國腳的艾華路莫拉達（Alvaro Morata）以及阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）在內，已捐出逾15萬歐元，其他西乙球會包括貝高斯及艾美利亞已承諾會捐出門票收入予迪米古爾家屬。英超的曼聯在內等歐洲大球會，亦已接觸特內里費。在上個周末，整個歐洲多地的聯賽都有為迪米古爾默哀。