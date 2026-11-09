西乙特內里費為意外身亡前鋒辦告別儀式　承諾養育女兒至成人

西乙前鋒的迪米古爾（Jesus de Miguel），在上星期比賽期間的意外身亡事故。其效力的球會特內里費在上周末（7日）於主場為他舉行告別儀式，球會方面承諾會為迪米古爾僅1歲的女兒提供財政支援，直至她18歲為止。

上周一的西乙聯賽，迪米古爾在對FC安道爾的比賽，與對手門將相撞，因為門將的膝蓋撞正迪米古爾心口，令他一度出現心臟驟停，在送院一日後因為病情惡化離世，終年30歲。迪米古爾的喪禮在上周四於其家鄉進行，球會上周末在主場為其舉行告別儀式，大批的球迷及球會職球員都有到場道別。球會的大股東雷高加西亞（Rayco Garcia）在致辭中表原，將會為迪米古爾的家庭提供財政的支援，直到其女兒的卡拉（Carla）成人為止：「卡拉將不會孤獨。我們會一起支持着她，直到她18歲。我們會確保她永不會缺少任何東西，讓她可以笑着眺望這個島（特內里費）。」