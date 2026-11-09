荷蘭球迷不滿被禁作客入場　堵塞停車場阻球隊出發

荷蘭周日（8日）的一場乙組聯賽被迫腰斬。原因是作客的迪加史卓普球迷，不滿主隊維迪斯將他們的作客門票由原本的800張減至得500張後，再突然取消所有作客名額，結果包圍球會的基地，甚至鎖上停車場的大閘，阻止球會巴士開出。
這場荷乙的聯賽原定在周日中午12時15分展開，這是荷蘭海爾德蘭省的打吡戰之一，因為當地有3支主要的職業隊，包括今次事件的主隊維迪斯，客隊迪加史卓普，以及在荷甲的NEC奈梅亨。然而主隊將作客球迷的門票數量，由原本800張削減至500張，並且額外增加安全條件，其後因為球迷不滿條件，主隊在上周末晚就取消全部作客的門票。憤怒的迪加史卓普球迷，於是堵塞球會主場的出口，阻止球會巴士開出，之後甚至鎖起停車場的閘門，令比賽因為客隊無法抵達球場而被迫腰斬。
荷蘭足協的競賽部主管批評：「這絕對不能夠接受。這是不可能的事，我從未遇過類似的事件，我們也不想再發生。這是非常瘋狂的狀況，人們可以有不同想法，可以表達他們的意見，但這種方式並不是正確方法。」荷蘭足協也發聲明表示：「目前未有重新安排的日期，而對迪加史卓普的處分也未確定。球迷讓比賽無法進行是不能接受。此舉損害了他們所屬的球會、隊伍以至這項運動，還有成千上萬前來觀看比賽的球迷。根據相關規定，事件現已交由紀律小組處理。競賽小組將於明天進一步討論這特殊情況。關於新的比賽日期及後續處理結果，相關資訊將擇日公佈。」