荷蘭球迷不滿被禁作客入場　堵塞停車場阻球隊出發

荷蘭周日（8日）的一場乙組聯賽被迫腰斬。原因是作客的迪加史卓普球迷，不滿主隊維迪斯將他們的作客門票由原本的800張減至得500張後，再突然取消所有作客名額，結果包圍球會的基地，甚至鎖上停車場的大閘，阻止球會巴士開出。

這場荷乙的聯賽原定在周日中午12時15分展開，這是荷蘭海爾德蘭省的打吡戰之一，因為當地有3支主要的職業隊，包括今次事件的主隊維迪斯，客隊迪加史卓普，以及在荷甲的NEC奈梅亨。然而主隊將作客球迷的門票數量，由原本800張削減至500張，並且額外增加安全條件，其後因為球迷不滿條件，主隊在上周末晚就取消全部作客的門票。憤怒的迪加史卓普球迷，於是堵塞球會主場的出口，阻止球會巴士開出，之後甚至鎖起停車場的閘門，令比賽因為客隊無法抵達球場而被迫腰斬。