網球｜艾卡拉斯奪巴黎大師賽冠軍　黃澤林世界排名再升一級

今年因為受傷缺席多時的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在復出後2個月贏得首個的大師賽冠軍。他在巴黎大師賽以盤數2:0擊敗舒爾頓（Ben Shelton），一報美國公開賽落敗之辱，並且成功奪標。至於女子網球年終賽展開，嘉奧芙（Coco Gauff）首戰擊敗碧古拉（Jessica Pegula）。

在受傷而缺席4個月，艾卡拉斯9月在美國公開賽復出，結果八強就打足5盤輸給舒爾頓。在這兩個月來，艾卡拉斯逐步尋回比賽的狀態，並且在17場比賽僅1負，取得3個的錦標。在今年的最後一項1,000分級的大師賽，艾卡拉斯再遇這位世界排名第4的球手，首盤要打到決勝局，贏細分7:5。第2盤再贏局數7:5，以直落兩盤勝出。這次勝出後，艾卡拉斯在1,000分級別的比賽，9次打入決賽贏7場。