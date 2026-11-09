網球｜艾卡拉斯奪巴黎大師賽冠軍　黃澤林世界排名再升一級

今年因為受傷缺席多時的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在復出後2個月贏得首個的大師賽冠軍。他在巴黎大師賽以盤數2:0擊敗舒爾頓（Ben Shelton），一報美國公開賽落敗之辱，並且成功奪標。至於女子網球年終賽展開，嘉奧芙（Coco Gauff）首戰擊敗碧古拉（Jessica Pegula）。
在受傷而缺席4個月，艾卡拉斯9月在美國公開賽復出，結果八強就打足5盤輸給舒爾頓。在這兩個月來，艾卡拉斯逐步尋回比賽的狀態，並且在17場比賽僅1負，取得3個的錦標。在今年的最後一項1,000分級的大師賽，艾卡拉斯再遇這位世界排名第4的球手，首盤要打到決勝局，贏細分7:5。第2盤再贏局數7:5，以直落兩盤勝出。這次勝出後，艾卡拉斯在1,000分級別的比賽，9次打入決賽贏7場。
艾卡拉斯大師賽9次決賽7度奪冠
艾卡拉斯賽後表示：「這是我曾追逐很久的事，我生涯中一些艱辛的敗仗就是在這裡發生。今天是我們網球生涯中最艱難的挑戰之一，對手是賓（舒爾頓）。他是一位偉大的冠軍、偉大的球手、偉大的人。他每場比賽都表現得越來越好。從今日開始，面對他將會更加艱難。我真的很高興終於拿到了冠軍。這次比賽真的很特別。」至於在美國印第安韋爾斯舉行的女子網球年終賽，主場的嘉奧芙以盤數2:1擊敗碧古拉，在首戰獲勝。
另外，在今日（9日）公布的最新世界排名中，艾卡拉斯繼續排第3，而施維列夫（Alexander Zverev）在第1，休養的仙拿（Jannik Sinner）第2。至於香港球手的黃澤林，雖然在台北挑戰賽的四強止步，未能連續3項賽事入決賽，但世界排名仍升1位至第84位，仍是他職業生涯的最高排名。