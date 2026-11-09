壁球團體亞錦賽｜香港女團挫馬來西亞第六度封后 男團摘銅

第二十三屆亞洲壁球團體錦標賽於上周六（11月7日）在巴基斯坦伊斯蘭堡落幕。香港代表隊表現出色，以一金一銅的佳績完成今屆賽事。香港女子隊在小組賽中以場數2︰1擊敗宿敵馬來西亞隊，繼2022年後再度奪冠，取得女隊歷來第六冠；香港男子隊則在準決賽不敵巴基斯坦隊摘銅。

謝依霖陳善鈺連下兩城

女團方面，港隊與馬來西亞在決賽對決。首場港隊由謝依霖出戰，她在先失一局下沉着應戰，連取三局以3︰1（5-11、11-6、11-5、11-6）反勝Yee Xin Ying，為港隊先拔頭籌。次場陳善鈺同以3︰1（11-7、11-7、9-11、11-7）力克Ainaa Amani，為港隊奠定勝局。隨後第三場賽事李嘉兒以8-11、9-11、11-7、4-11不敵對手 Yasshmita Jadishkumar，港隊仍憑藉前兩場勝仗將金牌收入囊中。