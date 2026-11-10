國際賽｜森保一領軍最後倒數 藍武士鬥森巴誓復仇

森保一

日本國家隊今個國際賽期迎來大戰，周六黃昏在新加坡遇上「森巴兵團」巴西，上演今夏世盃32強翻版戰；「藍武士」必定為世盃戰敗復仇，讓即將離任的教練森保一留下美好印象，友賽遇強敵必不退縮。 世界排名17的日本，在世盃32強戰至完場前被巴西絕殺2比1，不少球迷為日本落敗感到不值。領軍逾8年的森保一，原以國際賽備戰亞洲盃，現在賽事改期，今個國際賽估計成為這位主帥領軍的最後倒數。日本先於14日(周六)對巴西，然後17日(下周二)遇上巴拉圭，盛傳「一哥」來年有機會轉教比甲聖圖爾登。

福田師王首度入選 森保一今次召回傷癒的法國摩納哥前鋒南野拓實，以取代受傷缺陣射手上田綺世。季內在英超已取得入球的高雲地利中場坂元達裕，多年後再度入選國家隊；還有效力德乙卡爾斯魯厄、現年22歲前鋒福田師王亦首入選。一眾世盃大軍主力成員，包括皇家蘇斯達進攻中場久保建英、亨克翼鋒伊東純也，以及剛在英超替阿士東維拉對陣曼聯時失4球的守門員鈴木彩艷，都在今期大軍名單中。世盃對賽中轟破「森巴兵團」大門、先開紀錄的中場佐野海舟，同樣是今次復仇戰的要角。

日職本土球員方面，森保一徵召了4人，除了鹿島鹿角門將早川友基外，尚有廣島三箭後衛中野就斗；以及町田澤維亞兩名攻擊球員相馬勇紀、中川航基，預料各人都有機會披甲。

巴西強陣應戰 世界排名第6的巴西，教練安察洛堤早於上月尾已選人，為今次先鬥日本，再戰主隊新加坡作準備；英超阿仙奴中堅加比爾馬加希斯、中場般奴古馬雷斯，皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞及巴塞隆拿射手拉芬夏比洛尼，全部入選。