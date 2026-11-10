英超｜曼聯傳雙紅會前炒卡域克　普捷天奴接任機會最高

在與阿士東維拉賽和後，曼聯跌入了降班區。英國媒體報道，紅魔鬼的高層已計劃在對利物浦賽前的國際賽期間，解僱主教練的卡域克（Michael Carrick），而前熱刺領隊的普提天奴（Mauricio Pochettino）有傳是熱門的繼任人選。然而決定或將讓曼聯球迷更加不滿，並將矛頭指向球會大股東的格拉沙家族（Glazer family）。
在前一周的聯賽曼聯0:3不敵般尼茅夫後，已有傳卡域克會被解僱，但紅魔在與卡域克會議後，高層決定給予時間。在之後曼聯在歐聯反勝羅馬，以及在周日（8日）兩度落後兩球下追和維拉，戰情雖然熱血，但球隊賽後已跌落聯賽第18位的降班區，是球隊40年來最差的開局，因此有傳球會的行政總裁貝拿達（Omar Berrada）與體育總監韋確斯（Jason Wilcox）再向球隊小股東拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）以及格拉沙家族提出解僱卡域克。
普捷天奴解約金傳達700萬英鎊
與兩個星期前情況不同的是，當時有傳曼聯心儀的替補是前紐卡素主帥賀維（Eddie Howe）以及前德國國家隊的尼高士文（Julian Nagelsmann）。而據英國廣播公司（BBC）報道，他們消息指前車路士主帥的干地（Antonio Conte）以及現任美國國家隊主教練普捷天奴，都對這個燙手山芋感興趣，然而普捷天奴在8月才與美國足協續約，報道指在合約中有條款，容許他在「具吸引力」的崗位而離隊，不過他的解約金仍達約700萬英鎊，比起聘用賀維向紐卡素提供的300萬英鎊賠償還要高。美國隊將在國際賽期的11月14及18日分別在北美洲及加勒比海國家聯賽主客兩回合對海地。
然而在對維拉的比賽，曼聯的球迷拉起標語，抗議格拉沙家族以及拉特克里夫，他們除了「格拉沙家族，滾！」之外，也拉起「我們不需要新球場，我們需要新的東主」。球迷也在比賽的21分鐘離座，抗議格拉沙家族入主21年，並且放出代表曼聯歷史顏色的綠色和黃色氣球。有曼聯球迷就表示，在比賽離座的球迷仍然不足，而英國《每日郵報》的專欄記者就指出，曼聯球迷強烈的抗議，將有機會迫使格拉沙家族的妥協。