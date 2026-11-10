英超｜曼聯傳雙紅會前炒卡域克　普捷天奴接任機會最高

在與阿士東維拉賽和後，曼聯跌入了降班區。英國媒體報道，紅魔鬼的高層已計劃在對利物浦賽前的國際賽期間，解僱主教練的卡域克（Michael Carrick），而前熱刺領隊的普提天奴（Mauricio Pochettino）有傳是熱門的繼任人選。然而決定或將讓曼聯球迷更加不滿，並將矛頭指向球會大股東的格拉沙家族（Glazer family）。

在前一周的聯賽曼聯0:3不敵般尼茅夫後，已有傳卡域克會被解僱，但紅魔在與卡域克會議後，高層決定給予時間。在之後曼聯在歐聯反勝羅馬，以及在周日（8日）兩度落後兩球下追和維拉，戰情雖然熱血，但球隊賽後已跌落聯賽第18位的降班區，是球隊40年來最差的開局，因此有傳球會的行政總裁貝拿達（Omar Berrada）與體育總監韋確斯（Jason Wilcox）再向球隊小股東拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）以及格拉沙家族提出解僱卡域克。