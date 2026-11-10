NBA｜馬刺雲班耶馬砍40分兼8個封阻　 作客輕取太陽9連勝

雲班耶馬（Victor Wembanyama）的大爆發，聖安東尼奧馬刺作客鳳凰城，以122:96輕取太陽，他個人獨取40分、11個籃板，還有8次的封阻。令馬刺開季連輸2場後，連贏至第9場。而達拉斯獨行俠，有上屆狀元的法拉格（Cooper Flagg）攻入43分，協助球隊主場擊敗印第安納溜馬。

馬刺作客對太陽從首節就已經領先，雲班耶馬第1節4投4中，就為馬刺首節領先6分。第2節的比賽，雲班耶馬單節交出6次的封阻，令馬刺半場領先61:46。第3節比賽仍是馬刺拉開比數，最後在4節都領先之下，馬刺贏122:96。雲班耶馬今場個人取得40分及11個籃板，而防守也有8次的封阻。隊友的戴倫夏柏（Dylan Harper）以及迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）亦分別有17及15分，太陽雖然迪雲布克（Devin Booker）都有32分，但球隊只有他與後備的馬勞亞（Khaman Maluach）交出雙位數得分。馬刺贏波後，球隊今季自首2場輸波後，至今保持着9連勝走勢，