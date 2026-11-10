國際球員工會年度最佳11人獎　缺金球獎得主哈利卡尼

國際職業足球員協會（FIFPro）公布，由73個會員地區近2萬名職業球員票選的年度最佳11人，竟然沒有金球獎得主的哈利卡尼（Harry Kane），而美斯（Lionel Messi）則已經18次入選。
哈利卡尼在今年的金球獎，以些微分數擊敗基利安麥巴比（Kylian Mbappe），但是在周一（9日）FIFAPro公布的年度最佳11人，他卻不在名單中。有關的投票由FIFPro的在73個國家及地區的19,806名職業足球員票選，在去年8月4日至今年7月19日期間，上陣超過30場正規賽事，並在守門員、後衛、中場及前鋒的4個位置中挑選前3名。在前鋒的4人分別是美斯、艾寧夏蘭特（Erling Haaland）、麥巴比及拉明耶馬（Lamine Yamal），上屆金球獎得主奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）還有拜仁慕尼黑的法國國腳米高奧利斯（Michael Olise）也沒有入選。美斯則是相隔3屆後再獲入選，並且是18次當選。
中場方面，英格蘭的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、巴塞隆拿的洛迪卡斯簡迪（Rodri）以及巴黎聖日耳門的域天拿（Vitinha）入選。在金球獎第6位的格魯吉亞球星基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）亦落選。後衛方面就由巴黎聖日耳門佔當中2席，分別由夏基美（Achraf Hakimi）及紐奴文迪斯（Nuno Mendes）獲得，餘下就是巴塞隆拿的古巴斯（Pau Cubarsi）。守門員就由阿仙奴的大衛拉耶（David Raya）取得。