國際汽聯主席尋求永續　計劃取消管理層年齡限制

英國媒體報道，國際汽聯（FIA）的主席賓蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem）計劃取得組織有關於管理層的年齡限制，令自己得以「終身」連任。

英國廣播公司（BBC）的報道，指一份將在國際汽聯周年大會的提案指：「年齡限制可能會縮減有資格參與相關機構選舉的候選人，尤其是那些其經驗和專業知識本可為國際汽聯帶來裨益的人士。」目前在FIA的規定，75歲以上的人員不能擔當領導層的職位。在賓蘇拉耶姆的第一個任期的2023年，他提出70歲的年齡限制，在之後一年再上升至75歲。據報當初目的是阻止英國賽車協會的負責人大衛李察士（David Richards）與他競逐，當時64歲的賓蘇拉耶姆曾指有關規定是「加強組織內部的治理和問責制」。而FIA則指，引入年齡上限是「體現國際汽聯致力在其領導層及治理架構中保持高標準的承諾」。