英超｜車路士警告玩FPL職球員　憂洩露球隊軍情

英超的車路士向球會的職員發出電郵，提醒他們要在玩英超的「Fantasy Premier League（FPL）」遊戲中要小心，避免將球會的軍情消息洩露。
英國媒體報道，一些網上討論FPL遊戲的內容創作者透露，他們之前獲得7項的證據，包括車路士前鋒的摩根羅渣士（Morgan Rogers）以及一些車路士的職員，在上周的賽事前就將祖奧柏度（Joao Pedro）從球隊移除，顯示他們賽前已知柏度的受傷情況。在車路士不敵新特蘭的賽後，英國廣播公司（BBC）的記者向沙比阿朗素（Xabi Alonso）問及有關資訊時，沙比表示自己沒有玩有關遊戲，故並不知道情況。
FPL洩露軍情時有發生
據BBC報道，車路士被洩露軍情的事件並不罕見。在羅仙尼亞（ Liam Rosenior） 領軍的4個月，球隊在對巴黎聖日耳門的陣容就已提早被披露。事後據報是當時守將的古古列拿（Marc Cucurella）向髮型師透露杳度及高爾彭馬（Cole Palmer）可能缺席作客白禮頓的比賽。
報道指，FPL不打算會對有關事件作出任何限制，因為有關事例可透過球會對球員提供指示而避免。而據報，透過FPL來了解軍情並非車路士獨有，阿仙奴、利物浦、李斯特城及紐卡素等球員，也曾因為FPL的陣容而可能洩漏了軍情。就在2021年2月的一場比賽，阿士東維拉在對李斯特城前，基亞利殊（Jack Grealish）也因為FPL而揭示他可能受傷缺陣，而時任李城主帥的班頓羅渣士（Brendan Rodgers）也承認，自己在賽前獲得了基亞利殊受傷的傳聞，李城最終贏了該場比賽。