英超｜車路士警告玩FPL職球員　憂洩露球隊軍情

英超的車路士向球會的職員發出電郵，提醒他們要在玩英超的「Fantasy Premier League（FPL）」遊戲中要小心，避免將球會的軍情消息洩露。

英國媒體報道，一些網上討論FPL遊戲的內容創作者透露，他們之前獲得7項的證據，包括車路士前鋒的摩根羅渣士（Morgan Rogers）以及一些車路士的職員，在上周的賽事前就將祖奧柏度（Joao Pedro）從球隊移除，顯示他們賽前已知柏度的受傷情況。在車路士不敵新特蘭的賽後，英國廣播公司（BBC）的記者向沙比阿朗素（Xabi Alonso）問及有關資訊時，沙比表示自己沒有玩有關遊戲，故並不知道情況。