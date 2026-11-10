NBA｜湖人邦尼占士作客底特律與球迷口角：你一年賺幾多錢呀？

NBA名將之後的邦尼占士（Bronny James），隨洛杉磯湖人作客底特律雖然沒有上陣，但是仍留下「深刻印象」，因為他在場邊與活塞球迷發生爭執，並挑釁對方：「你一年賺幾多錢呀？」

在父親勒邦占士（LeBron James）加盟費城76人後，邦尼占士雖然表示想「做自己」，但今季目前在湖人僅得5次後備上陣，合計上陣時間只12分鐘，場均取得0.8分，即是總數4分。在作客活塞的比賽，湖人雖然贏波，不過邦尼未有獲得任何的上陣時間。但在後備席上，他還是被指下「高光時刻」。在比賽期間，一名活塞的球迷因為與他爭執被逐離開球場。而在網上的影片見到他對有關球迷的回應：「你可不可以走一哩路？你一年的收入有多？」