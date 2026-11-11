歐國聯｜土軍志在試陣 比利時早捧

歐國聯A1組的土耳其迎戰「紅魔」比利時，在周四深夜打頭陣。4戰全敗的土耳其，剛換上新帥領軍，強調為未來而戰；相反比利時正力爭出線，大軍整體實力又凌駕對手之上，今場客勝早捧。(球賽編號：FB8709，11月13日01:00開賽)

土耳其今夏世盃小組包尾，該隊意大利籍主帥蒙迪拿(Montella)仍保住烏紗；但球隊在今屆歐國聯竟然連輸4場失11球，面對強手全無還手之力。該國足總上月終辭退蒙迪拿，改由國家隊前名將沙根耶仙(Sergen Yalcin)接掌帥印，簽約4年，目標瞄準歐國盃及下屆世盃兩項大賽，並強調為未來而戰。

耶仙賽前聲稱將會改踢正中鋒戰術，並以體能準備好的球員迎擊比利時；並強調進攻重心、皇家馬德里新星艾達古拿(Arda Guler)可以出任前場任何位置；而上個國際賽期因傷缺陣的中場大將、國際米蘭的查漢奴古(Calhanoglu)重新歸隊。球隊目前落後比利時6分包尾，今場試陣為主，主場亦不值博反彈。