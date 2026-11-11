歐國聯｜A1組榜首戰 意大利搶分有「法」

歐國聯周四深夜重燃戰火，展開小組第5輪賽事，其中焦點會落在A1組的榜首大戰，由兩大名牌意大利主場硬撼法國。「藍軍」意大利今場強陣兼主場，面對陣容不整的「高盧雄雞」，有力起碼立於不敗之地。(球賽編號FB8693，11月13日03:45開賽)

施丹

法國在Ａ1組暫以3勝1和10分排榜首，意大利2勝1和1負7分排次席；小組首兩名躋身八強，意大利為保出線機會，目標起碼保住不敗，之後會在尾輪作客決戰排第3、落後1分的比利時。 世盃殿軍法國換上球壇傳奇施丹(Zidane)領軍，被全面看好未來前景。施丹今次點兵23人，之前因膝傷缺陣了3場的隊長前鋒基利安麥巴比(Kylian Mbappe)，以及他的皇家馬德里隊友中場曹亞文尼(Tchouameni)，回復健康重返大軍。

麥巴比

法國新星杜伊

法國傷兵滿營 然而，「高盧雄雞」傷兵甚多，包括前鋒艾利奧捷(Akliouche)、奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)、中場古亞迪奧干尼(Kouadio Kone)、後衛麥辛斯拿確斯(Maxence Lacroix)及祖利斯古迪(Jules Kounde)因傷落選。為填補傷員空缺，施丹首度徵召巴黎FC攻中柏保路柏基斯(Pablo Pagis)，同時選入曼聯守將約羅(Yoro)及車路士的馬路古斯圖(Malo Gusto)，實力削弱的「高盧雄雞」，今場不值捧熱。

文仙尼撥亂反正漸入佳境 另邊廂，意大利主帥文仙尼(Mancini)今次國際賽期徵召了31人之多，當中包括了4名首度入選新星；其中效力科木的17歲攻中列卡度卡斯辛奴(Riccardo Cassano)，今季未嘗在意甲出賽，但憑卓越天分得到文帥垂青，加入大軍數天以感受一隊氣氛，之後會返回小國腳比賽，但值得存記。 接連缺席了3屆世盃決賽周的意大利，今屆在歐國聯4場分組賽兩勝土耳其，並作客1比1和法國，僅曾在首戰吞下比利時兩蛋，表現漸入佳境。 藍軍今次陣容更差不多精銳盡出，基安盧基當拿隆馬(Gianluigi Donnarumma)把關，防線由巴斯東尼(Bastoni)統領，中場則有東拿尼(Tonali)支撐大局；鋒線也有把握力佳的施卡馬卡(Scamacca)與突破力強的比奧艾斯保薛圖(Pio Esposito)。考慮到意軍近3次在歐國聯跟法國交手勝和負各1，不落下風，今場有地利之助，搶分厚望。