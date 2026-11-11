蘇格蘭麥湯米尼透露　世界盃前心臟曾接受治療

蘇格蘭國腳的麥湯米尼（Scott McTominay），在歐洲國家聯賽前的記者會透露，自己在世界盃揭幕戰前的2日，因為心律不正的問題而接受治療。
蘇格蘭將在歐國聯主場對北馬其頓，麥渺米尼在出席賽前的記者會透露了世界盃期間的困境：「我不得不去接受心臟的電擊。那是在對海地前的2天。你準備得那麼充分。我的狀態也非常好，然後就發生這樣的事。你會想『為甚麼這種事會發生在我身上？』你必須接受現實，這就是足球場上的規則。有時候，事情並不總是如你所願。我當時身體狀況完全正常，但很明顯，世界盃首場比賽前2日你要躺在醫院的病床上，在等死，這肯定不是理想的情況，對吧？」
麥湯米尼早前返回曼徹斯特為心臟進行手術，他讚揚自己效力的拿玻里及醫療人員的照顧。他表示：「是的，我現在很好。我感覺比之前好好多。我覺得這是必須做的。在你的職業生涯中，總是會遇到一些意想不到的時刻。顯然，媒體、家人和朋友在看到與心臟問題相關的新聞後會覺得情況很糟糕，但實際上這是一個相對簡單的手術，在曼徹斯特的手術進行得非常順利。所以，我真的很高興能回來繼續踢球。這是我生命中最重要的事情，而且永遠都是。我渴望回來再次證明自己，並確保自己能夠達到更高的水平。」