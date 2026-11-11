蘇格蘭麥湯米尼透露　世界盃前心臟曾接受治療

蘇格蘭國腳的麥湯米尼（Scott McTominay），在歐洲國家聯賽前的記者會透露，自己在世界盃揭幕戰前的2日，因為心律不正的問題而接受治療。

蘇格蘭將在歐國聯主場對北馬其頓，麥渺米尼在出席賽前的記者會透露了世界盃期間的困境：「我不得不去接受心臟的電擊。那是在對海地前的2天。你準備得那麼充分。我的狀態也非常好，然後就發生這樣的事。你會想『為甚麼這種事會發生在我身上？』你必須接受現實，這就是足球場上的規則。有時候，事情並不總是如你所願。我當時身體狀況完全正常，但很明顯，世界盃首場比賽前2日你要躺在醫院的病床上，在等死，這肯定不是理想的情況，對吧？」