英超｜曼聯高層摩納哥會議密謀炒卡域克　普捷天奴持開放態度

英國媒體報道，曼聯小股東的拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）會在今日（11日），在摩納哥與曼聯兩名高層會面，預計會討論曼聯以及主教練卡域克（Michael Carrick）的未來。消息指，兩位高層的行政總裁貝拿達（Omar Berrada）以及體育總監韋確斯（Jason Wilcox）傾向「煮死」卡域克。而之前傳聞的普捷天奴（Mauricio Pochettino）對接任持開放態度，不過曼聯將要為他支付1,000萬美元的解約金。
據多個媒體指出，曼聯的高層會在拉特克里夫居住的摩納哥會面，英力士集團在當地有辦公室，而有關的會議是曼聯高層每6周就會進行一次。據報道指過去曼聯兩任主帥的滕哈格（Erik ten Hag）及艾摩廉（Ruben Amorim）都不是在摩納哥的會議決定，有指曼聯高層本身就每日有視像會議，如果只談及卡域克未來，未必需要前往摩納哥決定，而報道稱，有關會議通常在上午舉行，而且會在3至4個小時後準時結束。英國媒體指，目前紅魔內部仍運作照常，一隊雖然部份球員要參與國際賽，但仍有不少球員留在卡靈頓，紅魔在周一休息，而在星期二、三、四依然有恆常的訓練，而卡域克仍繼續他的工作，直至等到消息。
據英國廣播公司（BBC）的報道，曼聯在早前商量過，希望在11月的國際賽期再決定卡域克的去留，期間貝拿達與韋確斯有觀看曼聯3場的比賽，包括不敵車路士、擊敗羅馬以及周日賽和阿士東維拉，雖然他們相信曼聯在近期的表現，證明球員仍是希望為卡域克而戰，但防守持續的失球，令他們覺得更換教練是有助擺脫目前困境。而除了解僱卡域克，加強教練團也可能是其中一個選擇，目前拜仁慕尼黑的助教艾朗丹斯（Aaron Danks）過去曾在米杜士堡與卡域克合作，這可能是一個選項。不過貝拿達與韋確斯的取態，很大機會影響拉特克里夫的決定，而且拉特克里夫有不同意見，也可能威脅二人在球會的未來。
普捷天奴解約金達千萬美元
對於卡域克的接替人選，有傳大熱是現任美國國家隊主帥的普捷天奴，據ESPN報道，消息指普捷天奴對這份工作持開放的態度，但是他在今年8月才與美國簽下新合約，因此曼聯想邀請阿根廷人接手，將支付1,000萬美元的解約金。除了普捷天奴，還有前紐卡素主帥賀維（Eddie Howe）、前德國國家隊主帥尼高士文（Julian Nagelsmann）以及前車路士教頭的干地（Antonio Conte）都是潛在人選，而據ESPN指，曼聯是希望尋找一位較年輕而且在冒起的教練。曼聯目前在英超排18，處於降班區內，而球隊在國際賽後的首場比賽，就遇上英超勁敵的利物浦。