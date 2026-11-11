英超｜曼聯高層摩納哥會議密謀炒卡域克　普捷天奴持開放態度

英國媒體報道，曼聯小股東的拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）會在今日（11日），在摩納哥與曼聯兩名高層會面，預計會討論曼聯以及主教練卡域克（Michael Carrick）的未來。消息指，兩位高層的行政總裁貝拿達（Omar Berrada）以及體育總監韋確斯（Jason Wilcox）傾向「煮死」卡域克。而之前傳聞的普捷天奴（Mauricio Pochettino）對接任持開放態度，不過曼聯將要為他支付1,000萬美元的解約金。

據多個媒體指出，曼聯的高層會在拉特克里夫居住的摩納哥會面，英力士集團在當地有辦公室，而有關的會議是曼聯高層每6周就會進行一次。據報道指過去曼聯兩任主帥的滕哈格（Erik ten Hag）及艾摩廉（Ruben Amorim）都不是在摩納哥的會議決定，有指曼聯高層本身就每日有視像會議，如果只談及卡域克未來，未必需要前往摩納哥決定，而報道稱，有關會議通常在上午舉行，而且會在3至4個小時後準時結束。英國媒體指，目前紅魔內部仍運作照常，一隊雖然部份球員要參與國際賽，但仍有不少球員留在卡靈頓，紅魔在周一休息，而在星期二、三、四依然有恆常的訓練，而卡域克仍繼續他的工作，直至等到消息。