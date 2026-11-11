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體育
出版：2026-Nov-11 12:23
更新：2026-Nov-11 12:23

NBA｜塞爾特人作客挫76人　謝倫布朗賽前冷對達譚

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塞爾特人作客贏76人

達譚攻入21分，為塞爾特人作客以123:101擊敗76人。(美聯社)

謝倫布朗（Jaylen Brown）在今季前被交易到費城76人，在周二（10日）他首次倒戈對波士頓塞爾特人。在賽前揭露與達譚（Jayson Tatum）「冇計傾」，在賽前也對達譚的招呼冷待。但布朗未能向舊東家復仇，主場以101:123不敵塞爾特人。

謝倫布朗本來就不想被塞爾特人交易到76人，在賽前他談及與舊隊友的交情時，指與達譚本身就幾乎沒有交流。在比賽前，達譚與這位舊隊友擁抱，但布朗只冷淡回應，甚至連勒邦占士（LeBron James）也與達譚有講有笑，唯獨布朗不予理睬。

在首節的比賽，達譚攻入11分，就為塞爾特人從第1節起領先。第2節輪到保羅佐治（Paul George）交出13分，半場綠軍領先62:51。第3節76人麥斯打滿並攻入12分，但僅為76人追回2分，在第4節塞爾特人繼續靠保羅佐治拉開比數，最終贏123:101。保羅佐治取得全場最高的36分，而達譚也有21分。相反76人雖然常規的5名正選，但除了麥斯（Tyrese Maxey）交出24分外，謝倫布朗倒戈僅得13分，勒邦占士今場更只有11分、8個籃板及5次助攻的貢獻。綠軍更取代76人升上東岸榜首。

紐約人輕取公鹿4連勝

同日上屆總冠軍的紐約人，主場以117:85大勝密爾沃基公鹿，取得4連勝。謝倫般臣（Jalen Brunson）為紐約攻入23分。鳳凰城太陽主場就以133:110擊敗洛杉磯快艇。邁亞密熱火作客115:109贏猶他爵士。奧蘭多魔術作客107:100小勝薩克拉門托帝王。

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費城76人對波士頓塞爾特人精華

紐約人對密爾沃基公鹿精華

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