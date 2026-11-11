NBA｜塞爾特人作客挫76人　謝倫布朗賽前冷對達譚

謝倫布朗（Jaylen Brown）在今季前被交易到費城76人，在周二（10日）他首次倒戈對波士頓塞爾特人。在賽前揭露與達譚（Jayson Tatum）「冇計傾」，在賽前也對達譚的招呼冷待。但布朗未能向舊東家復仇，主場以101:123不敵塞爾特人。

謝倫布朗本來就不想被塞爾特人交易到76人，在賽前他談及與舊隊友的交情時，指與達譚本身就幾乎沒有交流。在比賽前，達譚與這位舊隊友擁抱，但布朗只冷淡回應，甚至連勒邦占士（LeBron James）也與達譚有講有笑，唯獨布朗不予理睬。