雲加傳在考慮參選國際足協會長　或動搖恩芬天奴票倉

明年3月的國際足協（FIFA）會長選舉增添變數。據英國媒體報道，「教授」雲加（Arsene Wenger）正在考慮是否與恩芬天拿（Gianni Infantino）競逐，而他也是有可能動搖恩芬天奴在非洲的選票。
在恩芬天奴提出，分拆國際足協旗下賽事成立子公司並出售股權事件「難產」之後，歐洲足協（UEFA）會員除了撤回對恩芬天奴連任的支持，也在尋找可與恩芬天奴抗衡的候選人，以將恩芬天奴趕落台。而77歲的雲加據報是歐洲足協心儀的人物。據報道，他已在認真考慮。而英國廣播公司（BBC）指，雲加的支持者樂見他在選舉中勝出，並在完成4年任期後退下來。恩芬天奴在目前仍獲得南美（CONMEBOL）以及非洲足協（CAF）的全力支持，亞洲足協（AFC）雖然早前亦表示支持，但內部的一些會員意見不一，加上日本足協的前會長田嶋幸三參選，亞洲的票也不完全倒向恩芬天奴。
然而報道指出，雲加的身份以及過去的表態，可能會動搖到非洲。雲加的名氣本身就非常高，而且他在阿仙奴任領隊時，經常提拔非洲的球員，同時他也支持世界盃擴軍至48隊的建議，推動足球在傳統勁旅外的洲份發展，這些建議都受到非洲的認同。而恩芬天奴早前提出，是增加對會員的資助，來獲得非洲全部54票的支持。雲加在國際足協期間，曾提出過兩年一屆世界盃以及日光越位的建議而受爭議，不過在國際足協賣盤的計劃中，他與恩芬天奴劃清界線。除了田嶋幸三外，前熱刺球員的拉蒙維加（Ramon Vega）也曾表態希望參選。