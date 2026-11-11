雲加傳在考慮參選國際足協會長　或動搖恩芬天奴票倉

明年3月的國際足協（FIFA）會長選舉增添變數。據英國媒體報道，「教授」雲加（Arsene Wenger）正在考慮是否與恩芬天拿（Gianni Infantino）競逐，而他也是有可能動搖恩芬天奴在非洲的選票。

在恩芬天奴提出，分拆國際足協旗下賽事成立子公司並出售股權事件「難產」之後，歐洲足協（UEFA）會員除了撤回對恩芬天奴連任的支持，也在尋找可與恩芬天奴抗衡的候選人，以將恩芬天奴趕落台。而77歲的雲加據報是歐洲足協心儀的人物。據報道，他已在認真考慮。而英國廣播公司（BBC）指，雲加的支持者樂見他在選舉中勝出，並在完成4年任期後退下來。恩芬天奴在目前仍獲得南美（CONMEBOL）以及非洲足協（CAF）的全力支持，亞洲足協（AFC）雖然早前亦表示支持，但內部的一些會員意見不一，加上日本足協的前會長田嶋幸三參選，亞洲的票也不完全倒向恩芬天奴。