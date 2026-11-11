德甲｜多蒙特尼美查宗教慶祝動作　惹多元社群不滿

德甲球會多蒙特的中場菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）入球動作惹爭議。這位德國國腳因為在入球後單膝跪地的動作來自於一個叫「國王歸來」的宗教活動，活動反對同性戀以及跨性別人士，引發相關社群的不滿批評。不過尼美查及基督徒組織都表示，有關動作只係宣揚「愛和尊重」的立場。

尼美查在上周末（8日）的聯賽梅開二度，為球隊擊敗艾華斯堡，他在入球後手指向天，並做出放下王冠跪地的動作。有多蒙特球迷組織指，動作源自一個叫「上帝的球員」組織的「國王歸來」活動。有關組織是保守的基督徒團體，他們反對同性戀、跨性別人士，並將墮胎描繪成「撒旦的計劃」，與多蒙特尊重多元的價值不一。尼美查就指，是球迷錯誤理解他的慶祝，他表示動作非「宣揚自己式任何組織」。