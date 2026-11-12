歐國聯｜狂牛訪捷克 「細」靠英超兵

歐國聯4戰全勝的西班牙，今輪國際賽對捷克及英格蘭，教練迪拉方迪(de la Fuente)賽前指今戰鬥捷克，不會讓膝痛的巴塞隆拿新貴耶馬爾(Yamal)隨軍，加上首席前鋒奧耶沙巴爾(Oyarzabal)賽前患上感冒；預計水晶宮的耶利米賓奴(Yeremi Pino)，有機會跟利物浦的域陀蒙路斯(Victor Munoz)作兩翼側擊，加上世盃決賽的奠勝英雄費倫托利斯(Ferran Torres)，新攻擊組合向捷克施壓。

今季在阿仙奴續有出色表現的門將大衛拉耶(David Raya)，今場有機會搶佔正選，一顯身手。此子的阿仙奴隊友米基爾馬連奴(Mikel Merino)及蘇比文迪(Zubimendi)，季內在球會不太受重用，如今狂牛將留力在下場榜首戰主場鬥英格蘭，二人上陣機會大增；尤其蘇比文迪因巴西中場般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)加盟，極盡失意，有傳這位27歲中場在歇冬期轉會馬德里體育會，空穴來風未必無因，今場在中場領軍鬥4戰全敗的捷克，將可在中場指揮若定。