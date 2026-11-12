歐國聯｜哈利卡尼勢做出場王 英格蘭必破格仔兵

哈利卡尼

歐國聯今晚深夜起大戰連場，其中A3組英格蘭主場對克羅地亞。「三獅兵團」隊長哈利卡尼(Harry Kane)以新鮮出爐金球獎得主身分披甲，同時今戰更有望超越名宿門將施路頓(Shilton)，獨佔英格蘭出場王位置；雙喜臨門下，有力領英軍在溫布萊大開殺戒。(球賽編號FB8692，11月13日03:45開賽) 33歲的哈利卡尼，今年繼續在球壇交出近乎完美的成績單，領導拜仁慕尼黑及英格蘭代表隊取得佳績，最終拿下金球獎；賽前並以125次代表次數，跟施路頓並列「三獅出場王」；今場如無意外以正選披甲，將獨佔出場王美譽，球隊上下肯定格外落力爭勝為隊長助興。

安東尼哥頓

比寧咸兄弟

英格蘭今屆歐國聯列A3組，首戰主場以2比3飲恨西班牙後，發奮拿下3連勝，當中作客慨贈克羅地亞7蛋。主帥杜曹(Tuchel)世盃領兵取得季軍仍被批評後，確實需要在歐國聯打出佳績，省靚招牌。 人腳方面，主力祖迪比寧咸(Jude Bellingham)、安東尼哥頓(Anthony Gordon)及迪格蘭賴斯(Declan Rice)等順利入選，富咸新星中場約舒亞京治(Josh King)及多蒙特中場祖比比寧咸(Jobe Bellingham)則是首度入選大軍；當中祖比比寧咸更有機會與兄長祖迪組成兄弟檔出戰。阿仙奴守將安斯干沙(Ezri Konsa)有傷在身，曼城中堅馬克古希(Marc Guehi)則已因傷退隊；加上利維斯史基利(Lewis-Skelly)今場停賽，杜曹補選占士希爾(James Hill)及丹般恩(Dan Burn)入伍，令防守人腳調動更充裕。

莫迪歷

格仔兵團步向調整期 另邊廂，克羅地亞自小組首戰以2比1打敗捷克後，隨後接連面對西班牙與英格蘭錄得3連敗，黃金一代已過，步向調整期。該隊現以4戰3分排小組第3，要爭入前兩名機會極渺茫；但仍要保住4個小組中最佳頭兩個第3名位置，以免跌入降班附加賽，只是今場要搶分恐怕有心無力。 主帥比歷(Bilic)今場更面對傷停難題是，老將翼鋒比列錫(Perisic)停賽，前鋒卡拉馬歷(Kramaric)、中場查傑(Jakic)、守將邦拉錫(Pongracic)及蘇達路(Sutalo)同時因傷缺陣；大軍仍要由41歲中場老將莫迪歷(Modric)苦苦支撐，球員隨時無心戀戰，大敗兼被雙殺不足為奇。