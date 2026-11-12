英超｜曼聯宣布解僱卡域克　傳已獲普捷天奴口頭答允加盟（更新）

【18:35更新】據英國媒體的報道，卡域克在今早返回曼聯的卡靈頓訓練基地，與行政總裁貝拿達及體育總監韋確斯會面後，已確定被球會解僱。卡域克上季為曼聯在17場聯賽贏12場，取得英超第3及歐聯資格，但在今季紅魔表現大插水下，15場比賽僅3勝，在聯賽降班區的第18位。曼聯在聲明表示，球隊認為在艱難的時刻，必須作出改變，因此決定解僱卡域克。英國「天空體育」就報道，曼聯與普捷天奴已達成口頭協議，但普捷天奴仍會帶領美國踢完兩場的北美國家聯賽後才接任。
We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach.— Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026
現時處於降班區的曼聯，預計在今日（12日）宣布換帥。據英國媒體報道，曼聯行政總裁貝拿達（Omar Berrada）與體育總監韋確斯（Jason WIlcox）在周三於摩納哥與球會小股東拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）會面後，今日返回卡靈頓與主教練卡域克進行會議，確定解任的消息。而外國媒體指，曼聯已經與美國足協商討，準備邀請普捷天奴（Mauricio Pochettino）接手。
卡域克的解僱傳聞預計在今日有定案。貝拿達與韋確斯在周三去到摩納哥與拉特克里夫進行高層例會後，今日已通知卡域克到訓練基地開會，估計到時有正式的宣布。而據ESPN報道，美國足協的消息人士透露，曼聯已經與美國足協接觸，準備支付普捷天奴1,000萬美元的違約金，並再需要另外200萬美元去聘請普捷天奴的教練團隊。然而，美國足協希望最少讓普捷天奴在周末及下星期對海地的兩場北美國家聯賽八強中帶隊。
普捷天奴與曼聯的傳聞已傳10年，早在2016年時他與曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）在倫敦的梅費爾一間餐廳用膳已傳是費格遜邀請接替雲高爾（Louis van Gaal），但後來曼聯聘用了摩連奴（Jose Mourinho）並在2018年底解僱。普捷天奴在2022年再傳會接手，不過當時曼聯邀請的是滕哈格（Erik ten Hag）。卡域克與曼聯在今年的5月才簽下2年合約，然而在曼聯近期疲弱的表現下，去季帶領紅魔取得聯賽季軍，並重返歐聯的主帥，僅僅「坐正」半年就被解僱。而普捷天奴接手的話，他首個難題就是在國際賽結束後，要在11月22日作客對利物浦。