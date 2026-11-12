英格蘭前球證稱「中國人同日本人一樣」　被罰停工9周

一位前英格蘭的球證，因為去年在一場比賽期間，與球迷言談中涉及對亞裔作出不當言論被指控，被英格蘭足總暫停其工作9個星期及罰款200英鎊。
前英格蘭球證的白賴仁古臣（Brian Curson），現時作為職業球證協會的觀察員，負責評核球證表現。他被指控在去年11月15日的一場英甲聯賽盧頓對洛達咸期間，在賽前與球迷言談中涉及歧視言論稱「我看來中國人與日本人都是一樣」，其後作出一個手勢，影射亞洲人的身高。英格蘭足總經過一個獨立委員會的調查，認定古臣有作出對亞裔人士的歧視言論。被英格蘭足總罰停職9個星期及罰款200英鎊。根據委員會指，古臣在聽證會中一直否認有關說話，但是4名的證人供詞都一致確信古臣有作出有關言論，其中1名證人在聽證會指出，古臣在球場客房內發表有關言論後，室內的氣氛變得尷尬，但古臣仍若無其事。
英格蘭足總聲明指出，古臣在盧頓對洛達咸的英甲聯賽，存在「不當行為，和／或使用了侮辱怛的言語」違反英格蘭足總的E3.1規則。而且有關行為中包括明示或暗示，針對特定種族和／或國籍的內容，再違反E3.2條規則，需加重懲罰。獨立委員會指出，因為古臣是發表2則評論，這是一個加重處罰的因素，但考慮到他在足球界工作40多年來一直保持良好的紀律記錄，因此予以減輕處罰。足總指出，因應古臣的工作而作出時間的處分，換轉為球員將是9至12場比賽。古臣曾經為英格蘭球證，之後退休後成為觀察員，他觀察的比賽近1,000場。