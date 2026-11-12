英格蘭前球證稱「中國人同日本人一樣」　被罰停工9周

一位前英格蘭的球證，因為去年在一場比賽期間，與球迷言談中涉及對亞裔作出不當言論被指控，被英格蘭足總暫停其工作9個星期及罰款200英鎊。

前英格蘭球證的白賴仁古臣（Brian Curson），現時作為職業球證協會的觀察員，負責評核球證表現。他被指控在去年11月15日的一場英甲聯賽盧頓對洛達咸期間，在賽前與球迷言談中涉及歧視言論稱「我看來中國人與日本人都是一樣」，其後作出一個手勢，影射亞洲人的身高。英格蘭足總經過一個獨立委員會的調查，認定古臣有作出對亞裔人士的歧視言論。被英格蘭足總罰停職9個星期及罰款200英鎊。根據委員會指，古臣在聽證會中一直否認有關說話，但是4名的證人供詞都一致確信古臣有作出有關言論，其中1名證人在聽證會指出，古臣在球場客房內發表有關言論後，室內的氣氛變得尷尬，但古臣仍若無其事。