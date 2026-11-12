孫興民與南韓國家隊隊友　聲明否認隊內不和

南韓國家隊在卡塔爾的友賽前，發出球員的聯合聲明，否認出現隊內的不和，並且承諾會作為青年人的榜樣，努力為南韓足球寫下新篇章。

在世界盃期間及之後，南韓隊內已傳出孫興民與李康仁等的球員出現不和問題，南韓隊將在今個月的國際賽期在卡塔爾與沙特阿拉伯及卡塔爾進行友賽，在賽前南韓足協發表球員聯合的聲明，指隊內沒有嫌隙。聲明包括孫興民、李在城、黃喜燦、黃仁範及金玟哉5位隊內老大哥發出，他們表示：「我們一起為南韓足球效力了很長時間，我們是將繼續朝著同一個目標前進的隊友，我們將尊重和信任彼此的角色和責任，共同努力，成為年輕球員的榜樣，讓他們寫下南韓足球的下一個篇章。在這次國家隊徵召中，我們聚集在一起，坦誠分享了我們對國家隊的看法。通過直接傾聽和解釋我們之前未能充分討論的事情，我們能夠更好地理解彼此的立場。」