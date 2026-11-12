NBA｜馬刺落後22分下　反勝公牛錄10連勝

上屆總亞軍的聖安東尼奧馬刺，取得10連勝。球隊作客有雲班耶馬（Victor Wembanyama）攻入32分，在上半場落後最多22分之下，以124:119反勝芝加哥公牛。

馬刺在開季雖然2連敗，但球隊隨後漸入佳境。在周三（11日）作客芝加哥。主隊首節命中率奇準，在20投17中下，打出41:29的比數領先。第2節公牛拉開過最多22分，半場領先70:56。第3節馬刺急起直追，公牛被打到全場8次失誤，被馬刺反超前1分入最後一節。馬刺第4節有雲班耶馬獨取10分及2次封阻，令馬刺得以124:119反勝。馬刺今場7人取得雙位數得分，包括5名正選球員。雲班耶馬個人攻入32分，還有9個籃板及5次的封阻，公牛雖然都有5人取得雙位數，不過最多的謝倫史密夫（Jalen Smith）才取得生涯最多的23分。馬刺贏波以10勝2負在西岸排第2。