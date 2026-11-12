英國國會議員提出限制練波頂頭槌次數　貝安德籲設補償機制

隨着研究指，頂頭槌會加劇球員腦部受創及癡呆的風險。英國工黨的國會議員在周二（10日）促請政府，要主法減少球員在訓練中頂頭槌的次數來保障足球員。首相貝安德（Andy Burnham）接受傳媒訪問中，亦呼籲英格蘭足球承認頭槌的風險，承認這屬於「工傷」，並設立補償基金幫助有關足球員。

在英國之前的研究指出，足球員因為腦神經衰退死亡的機會，比一般人高3.5倍。工黨代表伊斯靈頓的國會議員莫里斯（Grahame Morris），在周二的國會敦促英國政府應採取行動，減少球員在訓練中用頭頂球的次數。在莫里斯提交的早期動議（EDM）指出，有關動議是「一項重要的公共衛生和球員福利問題」，他接受英國廣播公司（BBC）訪問表示：「這項早期動議的是要提高人們對越來越多的證據表明，反覆的頭部撞擊，特別是用頭頂足球，與神經退化疾病風險增加之間的聯繫的認識。」