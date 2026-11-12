英國國會議員提出限制練波頂頭槌次數　貝安德籲設補償機制

隨着研究指，頂頭槌會加劇球員腦部受創及癡呆的風險。英國工黨的國會議員在周二（10日）促請政府，要主法減少球員在訓練中頂頭槌的次數來保障足球員。首相貝安德（Andy Burnham）接受傳媒訪問中，亦呼籲英格蘭足球承認頭槌的風險，承認這屬於「工傷」，並設立補償基金幫助有關足球員。
在英國之前的研究指出，足球員因為腦神經衰退死亡的機會，比一般人高3.5倍。工黨代表伊斯靈頓的國會議員莫里斯（Grahame Morris），在周二的國會敦促英國政府應採取行動，減少球員在訓練中用頭頂球的次數。在莫里斯提交的早期動議（EDM）指出，有關動議是「一項重要的公共衛生和球員福利問題」，他接受英國廣播公司（BBC）訪問表示：「這項早期動議的是要提高人們對越來越多的證據表明，反覆的頭部撞擊，特別是用頭頂足球，與神經退化疾病風險增加之間的聯繫的認識。」
莫里斯是響應一個慈善機構「頭部安全足球的」的號召，當中提出建議，在法律層面上限制在足球訓練中使用頭槌的次數，並由醫學專家、球員代表、倡議團體及足球管理機構組成的跨部門工作小組，制訂「可執行的頭球防護措施」。將慢性創傷性腦病變視為公共衛生議題，並制定一項旨在保護球員大腦健康的全國行動計劃。英格蘭足總已逐步從兒童的草根足球賽事中，禁止使用頭槌，並發出指引限制業餘球員每星期訓練中，使用多過10次頭槌。而在職業聯賽，球會也被建議每周多過10次「高強度」的頭槌訓練。
貝安德：足球界應承認癡呆症危機
英國首相貝安德在接受《電訊報》訪問也提及頭槌的問題，他表示英格蘭足球界應正式承認在足球中存在的癡呆症危機，並為退役球員建立一套「工傷」賠償機制。貝安德回應BBC時表示：「我與那些受癡呆症和腦損傷影響的家庭交談過，了解他們的親身經歷。他們為促使各方重視這問題所展現出的決心令人欽佩；他們本不該為令到自己的訴求被聽見，而付出如此艱辛的努力。」前英格蘭世界盃成員史迪利斯（Nobby Stiles）以及蘇格蘭哥頓麥昆（Gordon McQueen）都被認為頻繁的頭槌是導致他們死亡的原因之一。英格蘭的職業球員協會（PFA）就與英超聯賽共同成立一項腦部健康基金，每年投入約100萬英鎊，但被指這不足夠涵蓋相關的醫療費用。