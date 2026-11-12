北美洲與英國女足世界盃方案獲批　美國退出卡塔爾世少盃

國際足協（FIFA）表示，初步已批准北美洲4國以及英國，合作申辦2031年及2035年女子世界盃的申辦計劃，仍要等待國際足協在月底的緊急會議中通過。不過美國已宣布，因應中東局勢而退出下星期在卡塔爾展開的世少盃決賽周。

國際足協在周三（11日）公布，經過初步的評估，已同意北美與英國的兩個女子世界盃申辦計劃。美國與墨西哥、哥斯達黎加以及牙買加，申辦2031年賽事，賽事會由32隊首次增至48隊。而2035年的賽事，將由英國國內四大總會，英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭合作承辦。有關的計劃需要在11月23日舉行的緊急國際足協會議上通過。在2031年的計劃，國際足協承認北美在今年的世界盃及去年的世界冠軍球會盃有很好的基礎。