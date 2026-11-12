MMA選手酒店內遭仇家襲擊　開賽前被打至血流披面

終極格鬥冠軍賽（UFC）選手迪華舒維利（Merab Dvalishvili），原定在周末於阿聯酋的阿布扎比進行下一場的比賽。但他今日（12日）卻被一位積怨已久的選手襲擊，血流披面。

35歲的迪華舒維利周四的凌晨，在阿布扎比的一間五星級酒店準備接受訪問，但突然被一批男子從後襲擊，包括他的「仇家」紐馬高美多夫（Usman Nurmagomedov）。從多個角度的畫面見到，有人從後與迪華舒維利說了兩句，之後就開始打他的臉，其他人也加入打鬥，最後迪華舒維利被打至血流披面。