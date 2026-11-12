MMA選手酒店內遭仇家襲擊　開賽前被打至血流披面

終極格鬥冠軍賽（UFC）選手迪華舒維利（Merab Dvalishvili），原定在周末於阿聯酋的阿布扎比進行下一場的比賽。但他今日（12日）卻被一位積怨已久的選手襲擊，血流披面。
35歲的迪華舒維利周四的凌晨，在阿布扎比的一間五星級酒店準備接受訪問，但突然被一批男子從後襲擊，包括他的「仇家」紐馬高美多夫（Usman Nurmagomedov）。從多個角度的畫面見到，有人從後與迪華舒維利說了兩句，之後就開始打他的臉，其他人也加入打鬥，最後迪華舒維利被打至血流披面。
迪華舒維利在個人社交平台，血流披面接受治療中表示：「你們這手段太陰險！當時我和朋友二人來到阿布扎比，烏斯曼（紐馬高美多夫）和他的同夥卻像毒蛇一樣從背後偷襲。你們算甚麼格鬥選手？怎樣的男人才會做出這種事？如果想打架，那就打，這樣暗算算甚麼！」這兩位MMA選手其實早在去年1月比賽過，迪華舒維利在六角籠獲一致確定贏得比賽，據報二人在近月又開始發生衝突。
🚨DEVELOPING: Multiple angles have been released of Merab Dvalishvili getting JUMPED by Usman Nurmagomedov, Tagir Ulanbekov and their crew in Abu Dhabi. 😳 Merab was in the middle of filming an interview when Usman and his crew just walked up and openly started assaulting him. https://t.co/eFVWq9S5gW— Parry Punch (@ParryPunchNews) November 11, 2026